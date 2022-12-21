台中市小貨車與機車碰撞 騎士命危送醫搶救

台中市南屯區今天下午發生小貨車與機車碰撞事故，警方表示，小貨車駕駛未受傷，但機車騎士頭部及身體多處受傷，當場失去生命跡象，送往醫院搶救中。

警方說明，這起車禍發生於下午3時59分許，由陳姓男子駕駛的小貨車沿南屯區向學路直行往惠中路方向，而另一名陳姓男子則騎乘機車沿大觀路往北方向直行，2車於向學路與大觀路口發生碰撞事故。

警方表示，車禍發生後，小貨車前車頭受損，但駕駛沒有明顯受傷，而機車則兩側車身受損，機車騎士頭部及身體多處受傷，消防人員到場時，發現騎士已無生命跡象，緊急送往林新醫院搶救。

對於這起車禍發生原因，警方指出，小貨車駕駛酒測無飲酒反應，而機車騎士尚待醫院抽血檢驗，肇事原因，初判小貨車未依規定讓車，而機車未依規定減速，但仍待進一步鑑定肇事確切原因。