嘉縣女嬰死因不明 解剖採檢體送驗釐清

嘉義縣1名出生4個多月大女嬰19日被發現無心跳送醫急救仍不治，因無外傷，檢警今天安排解剖，初步排除受虐及窒息造成，因死因不明，已採檢體送驗並釐清有無毒藥物反應。

檢警表示，19歲王姓男子19日早上發現今年八月出生的女兒嘴唇發紫且無心跳反應，立即實施心肺復甦術（CPR）急救，後由16歲的女嬰媽媽繼續進行CPR，王男則通報消防單位，由救護車送醫急救。

檢警指出，4個多月大女嬰緊急送醫急救後，仍宣告不治，當天會同法醫進行相驗，因無外傷、溢奶情形，無法判定死因，今天安排解剖，盼能釐清死因。

檢警今天會同法醫解剖後，女嬰無外傷，初步排除虐待，以及窒息的可能，因女嬰出生時無載明任何病史，因此，採集女嬰體內檢體送驗，尚待毒藥物檢驗及臟器切片結果，才能進一步判斷確切死因。