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男子駕車自撞路邊8輛汽機車 送醫急救仍宣告不治
新北市彭姓男子今天駕駛銀色休旅車行經汐止區大同路3段，不慎自撞路邊8輛汽、機車，當場意識不清，送醫急救仍宣告不治。彭男經抽血檢驗無酒精反應，車禍事故確實發生原因有待警方進一步鑑定調查。
新北市汐止警方今天下午1時許獲報，汐止區大同路三段發生車禍事故，員警到場了解，發現彭姓男子（60歲）駕駛銀色休旅車沿大同路三段往台北市方向行駛，不知為何原因，整輛車突然向道路外側偏移，撞擊路旁6輛機車及2輛汽車。
救護人員到場，見彭男意識不清，現場緊急施救急救，並送往汐止國泰醫院就醫，彭男於到院後在下午2時8分仍宣告死亡。據了解，彭男經抽血檢驗無酒精反應，車禍事故確實發生原因有待警方進一步鑑定調查。
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