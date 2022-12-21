影／太誇張！遊覽車竟在台66快速道「一路倒車」 險象環生嚇壞人

台66快速道東向16.5公里桃園平鎮系統交流道前，一輛遊覽車今天上午7時12分準備前往國道1號北上車道，疑似走錯車道，錯過切入平鎮系統交流道，司機發現竟在快速道路倒車，險象環生，經過駕駛批評「太誇張」。

平鎮警方表示，警方根據檢舉，調閱台66平鎮系統交流道監視器，發現今天上午7時12分時，一輛遊覽車行經台66快速道東向往大溪方向16.5公里平鎮系統交流道前，疑似錯過匯入國1北上交流道系統，司機竟倒車，險象環生。