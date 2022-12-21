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影／太誇張！遊覽車竟在台66快速道「一路倒車」 險象環生嚇壞人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

台66快速道東向16.5公里桃園平鎮系統交流道前，一輛遊覽車今天上午7時12分準備前往國道1號北上車道，疑似走錯車道，錯過切入平鎮系統交流道，司機發現竟在快速道路倒車，險象環生，經過駕駛批評「太誇張」。

平鎮警方表示，警方根據檢舉，調閱台66平鎮系統交流道監視器，發現今天上午7時12分時，一輛遊覽車行經台66快速道東向往大溪方向16.5公里平鎮系統交流道前，疑似錯過匯入國1北上交流道系統，司機竟倒車，險象環生。

由於監視品畫面無法釐清該輛遊覽車車號，警方將透過其他管道調閱路況監視器還原現場，警方表示，該輛遊覽車在快速公路違規倒車，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款，駕駛人將處3000元以上、6000元以下罰鍰，警方依違規事證依法開單舉發，也呼籲時經過車提供行車紀錄器追查該遊覽車處罰。

台66快速道東向16.5公里平鎮系統交流道前，遊覽車走錯路竟緩緩倒車，險象環生。記者曾增勳／翻攝
台66快速道東向16.5公里平鎮系統交流道前，遊覽車走錯路竟緩緩倒車，險象環生。記者曾增勳／翻攝
台66快速道東向16.5公里平鎮系統交流道前，遊覽車走錯路竟緩緩倒車，險象環生。記者曾增勳／翻攝
台66快速道東向16.5公里平鎮系統交流道前，遊覽車走錯路竟緩緩倒車，險象環生。記者曾增勳／翻攝

遊覽車 監視器 車道

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