豪車、精品、名表「開箱文」炫富 50人投資被騙4千萬

詐騙集團上網交友或假冒投資客炫富，以投資外匯名義誘使匯款，向50餘人騙走4千萬元。刑事局搜索轉帳水房，拘提王姓女子等22名水房成員及車手，依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押7人獲准，命其他人3至5萬元交保。

警方調查，詐團去年6月起透過臉書、IG、派愛族，用帥哥、正妹照交友，或自稱投資客，張貼豪車、精品、名表等「開箱文」炫富，將被害人拉進LINE群組，以投資外匯名義誘使匯款至境內人頭帳戶。

詐團冒用澳商高匯公司名義成立網站，顯示獲利，待被害人要求出金時稱操作錯誤須解凍費，再稱由配合的錢莊出金，但要保證金，連剝好幾層皮。

39歲王姓女子在新北市新店區某社區大樓租屋設水房，網路轉帳贓款。警方清查，50餘人被騙4千萬元，其中台中市一名70歲老翁損失596萬元最多。