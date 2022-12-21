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39歲男房仲陳屍澎湖第一賓館旁草地 嚇壞清潔工
今早澎湖馬公市第一賓館旁樹林發現中年男子陳屍在草地上，身旁遺留斷掉繩子，男子為一名房仲業者。警方表示，男子被發現時已無生命跡象，現場無打鬥等跡象，初步排除他嫌之嫌，死因待進一步釐清。
12月21日8點多，清潔人員在在馬公市介壽路第一賓館左側樹林發現一名男子趴在草地上，頸部有斷掉繩子，身旁的樹木也繫有繩子，急忙通報警方到場。
警方表示，救護人員到場時這名男子已無生命跡象，經查死者是一名39歲林姓男子，偵查隊及鑑識小組同步前往採證，現場無發現他殺或異狀，已聯繫死者家屬協助了解，詳細死亡原因尚待調查，報請澎湖地檢署檢察官刑事相驗。
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