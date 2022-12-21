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台北市打詐 查獲詐欺犯罪集團28件235人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市警察局從12月5日至19日，展開打詐專案行動，查獲詐欺犯罪集團28件235人，依詐欺、洗錢及組織罪嫌移送地檢署偵辦。

警方分析專案期間查獲詐欺案件最多的犯罪手法，前3名分別為「解除分期付款」10件、「假投資」8件及「假冒機構（公務員）」5件，與今年度民眾遭詐騙財產損失前3名案類相符。

其中偵破「假投資」詐欺集團案件中，林姓男子等6名犯嫌，從去年底配合境外機房隨機發送簡訊，或以通訊軟體私訊可輕鬆投資賺大錢訊息，假冒投資顧問公司、專家名義，隨機與被害人搭訕，取得信任與好感後，再以「保證獲利」、「高報酬率」、「複利計畫」及「穩賺不賠」等話術，積極遊說被害人加入理財投資方案，被害人拿錢投資卻無法出金提現，總財損金額超過百萬元。

警方陸續接獲報案，調閱相關金流及分析資料，日前偵破嫌犯在台聯絡據點及詐欺集團成員，依詐欺、洗錢及組織罪嫌移送台北地檢署偵辦。

詐欺 洗錢

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