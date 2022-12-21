萬華男陳屍沙發 同居人稱感情糾紛 他「舉槍自開」
台北市萬華區今天上午傳出槍響，一名陳姓男子陳屍在沙發上，警方獲報到場後，陳男的同居人李姓女子稱是感情糾紛、2人吵架，目前警方還在釐清中。
台北市警局萬華分局今天上午9點40分左右接獲報案，稱萬華區西園路上某民宅內傳出槍響。
警方獲報後，趕到現場發現死者陳男（52歲）已坐臥在沙發上死亡，現場地上還留下1把手槍，同居人李女（62歲）稱是因為她與陳男吵架，沒料到陳拿起槍就自戕。目前警方正擴大深入了解，並報請台北地檢署指揮偵辦。
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