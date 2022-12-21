台中港貨櫃美籍女屍 解剖驚見「胃部全空」疑活活餓死
台中港貨櫃場工作人員11月16日開箱1個空櫃時，赫然發現裡頭倒臥1具美國籍女子遺體，身上攜有證件但因死亡多時難從外觀辨認，台中地檢署經相驗、解剖，初步發現女子「胃部都是空的」，可能是經歷長期飢餓致死，但因血液等化驗結果仍未出爐，是否存有毒物影響死因仍待釐清。
台中地檢署表示，因女子外觀並無異樣，無法判斷出可能致死原因，經解剖後發現其胃部、腸道內完全無任何殘留物，等同胃部呈現空的狀態，經研判她生前已長期飢餓，可能因此營養不良後致死。
檢方說，根據經驗若死前是正常飲食下，解剖後都會在胃部、腸道內發現部分未消化完全的食物殘渣，但此案女子中「胃部都是空的」，合體推斷受到長期飢餓影響。
檢方表示，目前僅有初步解剖結果，當時也同時採集臟器、骨髓及血液等相關檢體送驗，女子血液中是否還有中毒或其他藥物跡象與死因相關，目前仍待詳細報告出爐才能釐清。
檢方17日相驗後，已當場指示警方封存貨櫃、通知鑑識人員到場採證，同時透過警政署駐美人員聯繫美方，提供該貨櫃編號、載運船隻、貨櫃動態及死者遺體資訊，現階段仍無法判定是否為他殺或意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言