台中港貨櫃美籍女屍 解剖驚見「胃部全空」疑活活餓死

台中港貨櫃場工作人員11月16日開箱1個空櫃時，赫然發現裡頭倒臥1具美國籍女子遺體，身上攜有證件但因死亡多時難從外觀辨認，台中地檢署經相驗、解剖，初步發現女子「胃部都是空的」，可能是經歷長期飢餓致死，但因血液等化驗結果仍未出爐，是否存有毒物影響死因仍待釐清。

台中地檢署表示，因女子外觀並無異樣，無法判斷出可能致死原因，經解剖後發現其胃部、腸道內完全無任何殘留物，等同胃部呈現空的狀態，經研判她生前已長期飢餓，可能因此營養不良後致死。

檢方說，根據經驗若死前是正常飲食下，解剖後都會在胃部、腸道內發現部分未消化完全的食物殘渣，但此案女子中「胃部都是空的」，合體推斷受到長期飢餓影響。

檢方表示，目前僅有初步解剖結果，當時也同時採集臟器、骨髓及血液等相關檢體送驗，女子血液中是否還有中毒或其他藥物跡象與死因相關，目前仍待詳細報告出爐才能釐清。