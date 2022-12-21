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台中港貨櫃美籍女屍 解剖驚見「胃部全空」疑活活餓死

聯合報／ 記者曾健祐游振昇／台中即時報導

台中港貨櫃場工作人員11月16日開箱1個空櫃時，赫然發現裡頭倒臥1具美國籍女子遺體，身上攜有證件但因死亡多時難從外觀辨認，台中地檢署經相驗、解剖，初步發現女子「胃部都是空的」，可能是經歷長期飢餓致死，但因血液等化驗結果仍未出爐，是否存有毒物影響死因仍待釐清。

台中地檢署表示，因女子外觀並無異樣，無法判斷出可能致死原因，經解剖後發現其胃部、腸道內完全無任何殘留物，等同胃部呈現空的狀態，經研判她生前已長期飢餓，可能因此營養不良後致死。

檢方說，根據經驗若死前是正常飲食下，解剖後都會在胃部、腸道內發現部分未消化完全的食物殘渣，但此案女子中「胃部都是空的」，合體推斷受到長期飢餓影響。

檢方表示，目前僅有初步解剖結果，當時也同時採集臟器、骨髓及血液等相關檢體送驗，女子血液中是否還有中毒或其他藥物跡象與死因相關，目前仍待詳細報告出爐才能釐清。

檢方17日相驗後，已當場指示警方封存貨櫃、通知鑑識人員到場採證，同時透過警政署駐美人員聯繫美方，提供該貨櫃編號、載運船隻、貨櫃動態及死者遺體資訊，現階段仍無法判定是否為他殺或意外。

台中港空櫃16日發現1具疑似美國籍女性遺體。圖／報系資料照
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