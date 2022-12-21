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英國愛人卡海關 新北婦直奔桃園機場匯13萬「救人」
新北市一名張姓婦人遇上假交友詐騙，對方謊稱要來台相見，卻因攜帶大量現金被拘禁在海關，需要支付通行費才放行；張婦信以為真，昨直奔桃園機場接人，途中在桃園市大園區銀行匯款13萬5千元，被行員察覺有異，警方獲報到場勸說，才順利阻止她。
警方調查，張姓婦人（49歲）日前在臉書上認識一名男子，對方自稱是在英國工作的商人，兩人相談甚歡，張婦也很快被男子花言巧語所騙陷入熱戀，對方見張婦卸下心房，便謊稱要來台與張婦見面以及投資房地產，但因攜帶大量現金被拘禁在海關，需要支付通行費才能離開。
張婦得知後，昨天下午從新北市要到桃園機場接人，途中經過桃園市大園區的銀行，依對方指示要匯款13萬5千元給對方當作通行費，行員得知張婦匯款是要「救朋友」，直覺是詐騙，隨即通報警方到場關心。
大園派出所警員邱重霖獲報到場勸說，當場用張婦手機打給對方，對方接起後得知是警察便迅速掛斷，這才讓她恍然大悟，驚覺受騙上當，頻頻向警方道謝，感謝員警幫她守住辛苦存下的積蓄。
大園警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢的訊息，千萬不要輕易相信，如有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。
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