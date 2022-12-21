被騙投資骨灰罈 男子向地下錢莊舉債搞得妻離子散

以高雄市傅姓男子為首的五人集團，利用曾在禮儀公司擔任業務機會，取得靈骨塔、生前契約等購買人個資，向被害人佯稱可以高價協助出售，誘騙增加投資，涵括塔位骨灰罈及生前契約等喪葬物事，在取得報酬後，卻無法交付商品，已知有9名被害人共被詐騙約1000萬元，還有一名被害人被騙300萬元，因此向地下錢莊借錢投資，搞到妻離子散。

彰化縣警察局刑警大隊經過近一年偵辦，本月15日分別到高雄等地，將有幫派背景的傅姓男子等5人逮獲，查扣教戰手冊、骨灰罈、大量被害人及客戶資料等贓證物，依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，檢察官聲押，法官則以15萬元到30萬元交保，警方仍擴大偵辦中。

警方指出，刑大偵四隊在偵辦一件毒品案件時，今年年初發現此一詐騙集團涉嫌以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，警方組成專案小組偵辦，查出詐騙集團是由具幫派背景的38歲傅姓男子等五人所組成，由於他們都曾在禮儀公司擔任業務，趁機取得靈骨塔、生前契約等購買人個資，藉以詐騙購買人投資。

警方表示，傅姓男子等人鎖定取得手中持有靈骨塔民眾的個資，在連絡後，先向被害人表示可以協助出售，謊稱有買家欲一次購買多組，持有人可藉此投資獲得高報酬，甚至高達數倍，被害人信以為真，進而增加購買靈骨塔、骨灰罈及生前契約等物件。

投資人交付金錢後，傅姓男子即又表示需再購買其他附帶商品，甚至包括科儀等，始得完成交易，將被害人的錢榨乾為止，拿到錢後，卻以其他理由藉推諉，事實上卻無實際買家，被害人最後知道血本無歸後，才驚覺遭詐騙，留下堆積如山、無法脫手的殯葬用品。

警方說，在清查出的9名受害人中，有一名6旬男子被詐集團獲知有購買活人改運用的生基塔位，即跟他取得聯繫，騙他投資骨灰罎，原本只需約1萬元塑膠製骨灰罎，卻稱是玉石製品要價30萬元，他如果投資買了以後，可以幫他找買家，每個可賣到五、六十萬元，有利可圖，他信以為真共買了6個，後續又騙他買其他買整套喪葬物品，還包括科儀、法事等，合計達300萬元。由於他已負債約一千萬元，聽信詐騙集團的話可以最快獲得厚利償還，不顧家人反對，再向地下錢莊借錢投資，最後妻離子散，負儥累累。