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彰化6旬婦勒斃酒醉丈夫 長期身心煎熬沒人通報
彰化市福山街今天清晨發生疑因夫妻吵架，69歲吳姓妻子疑將酒醉的76歲陳姓丈夫勒死，彰化警方封鎖現場調查中，經了解吳婦長期飽受身心煎熬，因丈夫一喝酒就非常「盧」，鄰居子女也都知道他們常酒後爭吵，丈夫也會動手，但都未通報警方， 縣府社會處也沒有任何家暴紀錄。
鄰居指出，夫妻倆本來就常吵架，丈夫ㄧ天到晚喝酒，常大小聲，妻子以往都還會跟鄰居聊天，但這一兩個月突然變得很安靜，不太與人互動，感覺怪怪的。
夫妻倆育有2女1男，平時與二女兒一起住，今清晨陳男又開始飲酒，與妻發生爭吵，吳婦隨手拿起家中電線將醉醺醺的丈夫勒斃，隨後她致電給在國外的兒子揚言要輕生，女兒接獲通知立即報案求救，不過救護人員到場發現陳男倒臥已沒有呼吸心跳。
子女都知父親酒後常失控，但擔心若通報警方母親會打母親打得更兇，吳婦案發後精神狀況不佳，還在製作筆錄釐清犯案動機。
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