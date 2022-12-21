寒流縱走小關山林道遇車熄火 7人受困山林幸獲救

台中21歲柯姓男子，日前寒流期間，與友人、嚮導一行共7人，沿位在高雄的小關山林道進行縱走2日遊，卻在返程途中，行經小關山林道4K處，車輛不明原因失去動力，人車受困林道。當時天色漸暗，氣溫極低，且柯男身體不適，遂向警方求助，後順利脫困。

18日晚上6時許，六龜分局寶來派出所接獲通報，有山友一行7人受困小關山林道4K處，立即派員前往搜尋。因天色昏暗，濃霧大作，山區能見度僅2公尺，警在1個多小時後才抵達柯男等人的所在位置。

現場患有糖尿病的柯男臉色蒼白、狀態虛弱，警方趕緊提供胰島素讓他施打，並給予熱食及其他保暖物品，柯男症狀順利緩和。

49歲陳姓嚮導說，他們一行人17日一大早，從台中駕車出發，包含他共7名山友，沿小關山林道縱走，進行2天1夜行程。返程時，行經小關山林道4K處，車輛突不明原因失去動力，人車一起受困山林。當時天色已晚、氣溫持續降低，起霧狀況越來越嚴重，加上柯男身體不適，亟需注射胰島素，才緊急向警方求援，所幸及時獲救。