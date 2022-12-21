快訊

資本額僅5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通的案子

台積電明年首季營收恐跌谷底 魏哲家揭業者不知道的錢景

軍事科技的燙手山芋：人工智慧恐引發第三次世界大戰？

男子昨晚離家出走 南警寒風協尋1小時找到人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市許姓男子疑因經濟壓力想不開，昨晚8點多從家中出走，家人擔心他安危報警求救，警員冒著低溫寒風協尋，1小時後在關廟區大潭埤公園找到人，警員立即安撫情緒，將他帶回派出所後，由家人帶回。

歸仁警分局太廟派出所昨天晚上8點多接獲民眾報案，許姓男子稱她兒子失蹤，並表示兒子交代「已將寵物狗的飼料買好了」、「以後就交給你照顧」等語後，駕駛機車出門許久仍未返家，立即至該所報案。

太廟所員警得知後，立即開案受理並調閱沿路監視器及基地台位置，車牌位置最後出現於關廟區中山路往東方向，由副所長蘇裕俊指派警員張晉源、蕭阡佑立即前往關廟區尋找，8點40分在關廟區大潭埤公園前發現失蹤人所駕駛機車，因夜晚氣溫驟降及旁邊為深不見底之水潭，員警擔憂其會在此想不開而尋短，立即徒步在該埤池周邊尋找。

警方於昨晚9點多在環埤步道盡頭發現許姓男子，生命體徵皆正常，男子表示因欠債壓力等欲輕生，員警立即安撫他情緒及將他帶回派出所做後，續停止協尋及自殺通報，並由他家人帶回。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南市歸仁警分局警員昨晚冒著低溫風寒協尋，1小時候在關廟區大潭埤公園找到失蹤男子。記者黃宣翰／翻 攝
台南市歸仁警分局警員昨晚冒著低溫風寒協尋，1小時候在關廟區大潭埤公園找到失蹤男子。記者黃宣翰／翻 攝

兒子 失蹤

延伸閱讀

桃園兩老婦寒夜迷路 派出所並肩坐發現這巧合笑了

網紅護理師遭威脅「不讓你安寧」報案再提離職 四叉貓笑：我贏了

證實麻衣正在打離婚官司 好友心疼發聲了

不只于美人報案！陸元琪也奔警局「女兒淪人頭戶」

相關新聞

寒流縱走小關山林道遇車熄火 7人受困山林幸獲救

台中21歲柯姓男子，日前寒流期間，與友人、嚮導一行共7人，沿位在高雄的小關山林道進行縱走2日遊，卻在返程途中，行經小關山...

彰化6旬婦勒斃酒醉丈夫 長期身心煎熬沒人通報

彰化市福山街今天清晨發生疑因夫妻吵架，69歲吳姓妻子疑將酒醉的76歲陳姓丈夫勒死，彰化警方封鎖現場調查中，經了解吳婦長期...

新北男開速霸陸載女友人 過彎失控自撞路燈...車頭撞爛

新北市33歲洪姓男子昨天晚上10點多，開速霸陸（Subaru）載30歲陳姓女友人出門，要一同去烏來區遊玩，行經新烏路時，...

盜90後明星嫩照騙帳戶 30歲女險淪詐騙集團幫助犯

新竹30歲張姓女子掉入詐騙集團「網路求職」的陷阱，對方盜用90後明星FB網路嫩照，自稱是公司助理「Ann璐璐」，以高薪、...

新北中和18歲男遭埋伏「捅屁股」 仇人2周前才持刀當街追砍

新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子搭爸爸的車要出門，不料父子等人才下樓、剛到門口...

代客操盤穩賺不賠！老翁險遭詐騙120萬

70歲章姓老翁加入投資股票LINE社群，與暱稱助理聊天後，對方告知他加入投資股票平台，可由老師代為操盤，獲得高額利潤。章...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。