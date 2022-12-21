男子昨晚離家出走 南警寒風協尋1小時找到人

台南市許姓男子疑因經濟壓力想不開，昨晚8點多從家中出走，家人擔心他安危報警求救，警員冒著低溫寒風協尋，1小時後在關廟區大潭埤公園找到人，警員立即安撫情緒，將他帶回派出所後，由家人帶回。

歸仁警分局太廟派出所昨天晚上8點多接獲民眾報案，許姓男子稱她兒子失蹤，並表示兒子交代「已將寵物狗的飼料買好了」、「以後就交給你照顧」等語後，駕駛機車出門許久仍未返家，立即至該所報案。

太廟所員警得知後，立即開案受理並調閱沿路監視器及基地台位置，車牌位置最後出現於關廟區中山路往東方向，由副所長蘇裕俊指派警員張晉源、蕭阡佑立即前往關廟區尋找，8點40分在關廟區大潭埤公園前發現失蹤人所駕駛機車，因夜晚氣溫驟降及旁邊為深不見底之水潭，員警擔憂其會在此想不開而尋短，立即徒步在該埤池周邊尋找。

警方於昨晚9點多在環埤步道盡頭發現許姓男子，生命體徵皆正常，男子表示因欠債壓力等欲輕生，員警立即安撫他情緒及將他帶回派出所做後，續停止協尋及自殺通報，並由他家人帶回。