盜90後明星嫩照騙帳戶 30歲女險淪詐騙集團幫助犯

新竹30歲張姓女子掉入詐騙集團「網路求職」的陷阱，對方盜用90後明星FB網路嫩照，自稱是公司助理「Ann璐璐」，以高薪、工作輕鬆為由誘騙張，並讓張依指示到台銀新竹分行詢問如何辦理約定帳戶，所幸遭行員與警方察覺，不斷勸說這是騙取帳戶的詐騙手法，才成功阻止張遭詐。

警方指出，張女依詐騙集團指示到銀行詢問如何辦理約定帳戶，向行員稱要付裝修款，且詐騙集團還要張「態度強硬一點」，但張神色有異仍引起行員與警方的懷疑。

保七員警曾仁國、張世欣及台銀行員深入瞭解，發現該詐團盜用90後明星FB網路嫩照，並自稱是公司助理「Ann璐璐」與張女相互加Line聯繫後，不斷以工作輕鬆、高薪資等甜言蜜語為誘因，致使張女深信不疑。

獲取張女信任後，詐團以公司名義先匯款500元給張，並要求張將500元轉入指定5個公司戶頭，每公司轉入100元，若轉帳成功，會給張女每筆50元（共計250元）的酬勞作為獎勵，倘完成全部測試後，再請張女到銀行將前述5筆帳號辦理約定帳戶，並將個人帳戶的相關資料提供給公司。