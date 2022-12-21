快訊

資本額僅5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通的案子

台積電明年首季營收恐跌谷底 魏哲家揭業者不知道的錢景

軍事科技的燙手山芋：人工智慧恐引發第三次世界大戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盜90後明星嫩照騙帳戶 30歲女險淪詐騙集團幫助犯

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹30歲張姓女子掉入詐騙集團「網路求職」的陷阱，對方盜用90後明星FB網路嫩照，自稱是公司助理「Ann璐璐」，以高薪、工作輕鬆為由誘騙張，並讓張依指示到台銀新竹分行詢問如何辦理約定帳戶，所幸遭行員與警方察覺，不斷勸說這是騙取帳戶的詐騙手法，才成功阻止張遭詐。

警方指出，張女依詐騙集團指示到銀行詢問如何辦理約定帳戶，向行員稱要付裝修款，且詐騙集團還要張「態度強硬一點」，但張神色有異仍引起行員與警方的懷疑。

保七員警曾仁國、張世欣及台銀行員深入瞭解，發現該詐團盜用90後明星FB網路嫩照，並自稱是公司助理「Ann璐璐」與張女相互加Line聯繫後，不斷以工作輕鬆、高薪資等甜言蜜語為誘因，致使張女深信不疑。

獲取張女信任後，詐團以公司名義先匯款500元給張，並要求張將500元轉入指定5個公司戶頭，每公司轉入100元，若轉帳成功，會給張女每筆50元（共計250元）的酬勞作為獎勵，倘完成全部測試後，再請張女到銀行將前述5筆帳號辦理約定帳戶，並將個人帳戶的相關資料提供給公司。

張女深信詐團佯稱的公司對其工作表現非常認同，還得意稱如此一天工資最少有1000元，不過，員警與台銀行員不斷向張勸說，解釋這是很典型的詐騙集團以提供工作機會來騙取帳戶的詐騙手法，千萬別上當，並拿出案例向張說明，對方才明白這是一場網路求職詐騙案，所幸及時攔阻。

新竹30歲張姓女子掉入詐騙集團「網路求職」的陷阱，依指示到台銀新竹分行詢問如何辦理約定帳戶，遭行員與警方察覺有異。圖／警方提供
新竹30歲張姓女子掉入詐騙集團「網路求職」的陷阱，依指示到台銀新竹分行詢問如何辦理約定帳戶，遭行員與警方察覺有異。圖／警方提供
警方指出，張女依詐騙集團指示到銀行詢問如何辦理約定帳戶，向行員稱要付裝修款，且詐騙集團還要張「態度強硬一點」，但張神色有異仍引起行員與警方的懷疑。圖／警方提供
警方指出，張女依詐騙集團指示到銀行詢問如何辦理約定帳戶，向行員稱要付裝修款，且詐騙集團還要張「態度強硬一點」，但張神色有異仍引起行員與警方的懷疑。圖／警方提供

詐騙集團 求職

延伸閱讀

代客操盤穩賺不賠！老翁險遭詐騙120萬

影／台中銀行行員今年阻詐4.9億 盧秀燕今表揚傑出9人

影／假投資真詐騙 情侶檔組詐團警搗機房逮11嫌

毒犯自學做詐團 竹市警清源專案逮8條通犯嫌

相關新聞

寒流縱走小關山林道遇車熄火 7人受困山林幸獲救

台中21歲柯姓男子，日前寒流期間，與友人、嚮導一行共7人，沿位在高雄的小關山林道進行縱走2日遊，卻在返程途中，行經小關山...

彰化6旬婦勒斃酒醉丈夫 長期身心煎熬沒人通報

彰化市福山街今天清晨發生疑因夫妻吵架，69歲吳姓妻子疑將酒醉的76歲陳姓丈夫勒死，彰化警方封鎖現場調查中，經了解吳婦長期...

新北男開速霸陸載女友人 過彎失控自撞路燈...車頭撞爛

新北市33歲洪姓男子昨天晚上10點多，開速霸陸（Subaru）載30歲陳姓女友人出門，要一同去烏來區遊玩，行經新烏路時，...

盜90後明星嫩照騙帳戶 30歲女險淪詐騙集團幫助犯

新竹30歲張姓女子掉入詐騙集團「網路求職」的陷阱，對方盜用90後明星FB網路嫩照，自稱是公司助理「Ann璐璐」，以高薪、...

新北中和18歲男遭埋伏「捅屁股」 仇人2周前才持刀當街追砍

新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子搭爸爸的車要出門，不料父子等人才下樓、剛到門口...

代客操盤穩賺不賠！老翁險遭詐騙120萬

70歲章姓老翁加入投資股票LINE社群，與暱稱助理聊天後，對方告知他加入投資股票平台，可由老師代為操盤，獲得高額利潤。章...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。