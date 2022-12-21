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盜90後明星嫩照騙帳戶 30歲女險淪詐騙集團幫助犯
新竹30歲張姓女子掉入詐騙集團「網路求職」的陷阱，對方盜用90後明星FB網路嫩照，自稱是公司助理「Ann璐璐」，以高薪、工作輕鬆為由誘騙張，並讓張依指示到台銀新竹分行詢問如何辦理約定帳戶，所幸遭行員與警方察覺，不斷勸說這是騙取帳戶的詐騙手法，才成功阻止張遭詐。
警方指出，張女依詐騙集團指示到銀行詢問如何辦理約定帳戶，向行員稱要付裝修款，且詐騙集團還要張「態度強硬一點」，但張神色有異仍引起行員與警方的懷疑。
保七員警曾仁國、張世欣及台銀行員深入瞭解，發現該詐團盜用90後明星FB網路嫩照，並自稱是公司助理「Ann璐璐」與張女相互加Line聯繫後，不斷以工作輕鬆、高薪資等甜言蜜語為誘因，致使張女深信不疑。
獲取張女信任後，詐團以公司名義先匯款500元給張，並要求張將500元轉入指定5個公司戶頭，每公司轉入100元，若轉帳成功，會給張女每筆50元（共計250元）的酬勞作為獎勵，倘完成全部測試後，再請張女到銀行將前述5筆帳號辦理約定帳戶，並將個人帳戶的相關資料提供給公司。
張女深信詐團佯稱的公司對其工作表現非常認同，還得意稱如此一天工資最少有1000元，不過，員警與台銀行員不斷向張勸說，解釋這是很典型的詐騙集團以提供工作機會來騙取帳戶的詐騙手法，千萬別上當，並拿出案例向張說明，對方才明白這是一場網路求職詐騙案，所幸及時攔阻。
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