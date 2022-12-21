新北中和18歲男遭埋伏「捅屁股」 仇人2周前才持刀當街追砍
新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子搭爸爸的車要出門，不料父子等人才下樓、剛到門口，就遭到仇人埋伏刺殺，犯嫌先持辣椒水噴灑梁男爸爸臉部，接著拿刀子猛捅梁男屁股，犯後立刻騎車逃逸。
警、消今天早上7點多獲報趕抵，先協助傷者梁男送醫，發現他屁股傷勢頗深，將他送手術房，確認沒有生命危險；警方初步詢問了解，傷者指認，犯嫌是過去就有過糾紛的廖姓男子（21歲）等人。
警方調閱監視器畫面，已鎖定逃逸動向，全力將人逮捕到案。據了解，廖男等人兩周前（12月8日）才因一名女生，跟傷者梁男爭風吃醋，廖找來友人持武士刀、鋁棒要將梁押走談判，所幸梁及時逃走未遂，而當時的持刀械棍棒押人案，警方獲報也將廖男等3人逮捕送辦，孰料廖這次竟直接埋伏刺殺。
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