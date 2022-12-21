新北中和18歲男遭埋伏「捅屁股」 仇人2周前才持刀當街追砍

新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子搭爸爸的車要出門，不料父子等人才下樓、剛到門口，就遭到仇人埋伏刺殺，犯嫌先持辣椒水噴灑梁男爸爸臉部，接著拿刀子猛捅梁男屁股，犯後立刻騎車逃逸。

警、消今天早上7點多獲報趕抵，先協助傷者梁男送醫，發現他屁股傷勢頗深，將他送手術房，確認沒有生命危險；警方初步詢問了解，傷者指認，犯嫌是過去就有過糾紛的廖姓男子（21歲）等人。