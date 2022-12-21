快訊

馬斯克兌現承諾：一找到「夠笨」的人接班 就辭推特執行長

睡不好對心血管影響大 醫曝除了睡眠時間還有其他該注意事項

新北中和18歲男遭埋伏「捅屁股」 仇人2周前才持刀當街追砍

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子搭爸爸的車要出門，不料父子等人才下樓、剛到門口，就遭到仇人埋伏刺殺，犯嫌先持辣椒水噴灑梁男爸爸臉部，接著拿刀子猛捅梁男屁股，犯後立刻騎車逃逸。

警、消今天早上7點多獲報趕抵，先協助傷者梁男送醫，發現他屁股傷勢頗深，將他送手術房，確認沒有生命危險；警方初步詢問了解，傷者指認，犯嫌是過去就有過糾紛的廖姓男子（21歲）等人。

警方調閱監視器畫面，已鎖定逃逸動向，全力將人逮捕到案。據了解，廖男等人兩周前（12月8日）才因一名女生，跟傷者梁男爭風吃醋，廖找來友人持武士刀、鋁棒要將梁押走談判，所幸梁及時逃走未遂，而當時的持刀械棍棒押人案，警方獲報也將廖男等3人逮捕送辦，孰料廖這次竟直接埋伏刺殺。

監視器畫面拍到，犯嫌等3人事發前約半小時，至梁男住處外埋伏刺殺。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍到，犯嫌等3人事發前約半小時，至梁男住處外埋伏刺殺。記者翁至成／翻攝
新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子遭仇人埋伏桶屁股，鮮血直流。記者翁至成／攝影
新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子遭仇人埋伏桶屁股，鮮血直流。記者翁至成／攝影
新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子遭仇人埋伏桶屁股，鮮血直流。記者翁至成／攝影
新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子遭仇人埋伏桶屁股，鮮血直流。記者翁至成／攝影
新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子遭仇人埋伏桶屁股，鮮血直流。記者翁至成／攝影
新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子遭仇人埋伏桶屁股，鮮血直流。記者翁至成／攝影

延伸閱讀

新北最高景觀餐廳！坐擁城市燈海 化身浪漫飄雪的耶誕雪國

新北男停好機車才打開公寓大門...右臀突被仇家一刀刺

新北中和男家附近巷弄牽機車 仇家盯上「一刀刺傷」

新北土地公告現值調漲6.8%

相關新聞

彰化6旬女電線勒斃7旬酒醉丈夫 警封鎖現場

彰化市福山街今天清晨發生疑因夫妻吵架，69歲吳姓妻子疑將酒醉的76歲陳姓丈夫勒死，彰化警方封鎖現場調查中。

新北男停好機車才打開公寓大門...右臀突被仇家一刀刺

新北市中和區中正路211巷一處公寓樓下，一名男子才剛停好機車要回家時，右臀部突遭刀刺，哀嚎聲也驚醒鄰居，但凶手行凶完便逃...

新北中和18歲男遭埋伏「捅屁股」 仇人2周前才持刀當街追砍

新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子搭爸爸的車要出門，不料父子等人才下樓、剛到門口...

代客操盤穩賺不賠！老翁險遭詐騙120萬

70歲章姓老翁加入投資股票LINE社群，與暱稱助理聊天後，對方告知他加入投資股票平台，可由老師代為操盤，獲得高額利潤。章...

九旬翁回家騎錯方向 迷途12小時騎50公里跑到「這裡」

近日寒流來襲，全台低溫，高齡90歲胡姓老翁，日前獨自從高雄橋頭區騎車外出，因遲遲未返家，家人報警並PO網尋人，警獲報，一...

影／五股八旬老翁迷戀電話交友 差點花1萬3領取愛情包裹

怎麼又是你！新北市五股區1名86歲老翁迷戀電話交友，自認為和陌生女子談戀愛，二度聽從指示到超商準備花1萬多元領取禮物包裹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。