代客操盤穩賺不賠！老翁險遭詐騙120萬

70歲章姓老翁加入投資股票LINE社群，與暱稱助理聊天後，對方告知他加入投資股票平台，可由老師代為操盤，獲得高額利潤。章心動，昨天到銀行欲匯款120萬元，銀行行員發覺有異，通報警方了解，章起初還表示要買賣古董字畫，警員耐心解釋後，章才恍然大悟受騙，保住他辛苦積蓄。

台南市警二分局民權派出所昨天上午11點多，接獲銀行行員來電，表示有民眾疑似遭詐騙、請求協助，警員黃浩庭、翁達翰到場了解，章姓老翁表示因要買賣古董字畫，所以需要匯款120萬。

員警耐心詢問，原來是章加入投資股票LINE社群，與暱稱助理聊天後，對方告知他加入投資股票平台，可以替投資並提供平台供老翁匯款，宣稱只要由老師代為操盤，便可獲得高額利潤。因該社群宣稱他們所指定的股票均漲停板，章一時心動，就至銀行欲匯款120萬元，銀行行員發覺有異，趕緊通報警方協助。

警員告訴章姓老翁，如是正當的基金股票投資公司，絕不可能要民眾在匯款時說謊，因此這一定是詐騙集團的話術。最後警方與行員苦口婆心分析後，老翁才恍然大悟，放棄匯款的念頭，老翁表示非常感謝警方與行員的幫忙。