快訊

馬斯克兌現承諾：一找到「夠笨」的人接班 就辭推特執行長

睡不好對心血管影響大 醫曝除了睡眠時間還有其他該注意事項

九旬翁回家騎錯方向 迷途12小時騎50公里跑到「這裡」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

近日寒流來襲，全台低溫，高齡90歲胡姓老翁，日前獨自從高雄橋頭區騎車外出，因遲遲未返家，家人報警並PO網尋人，警獲報，一路從鳳山尋人到大寮，最終在屏東東港新園鄉找到人，迷途路程長達50公里，更在外迷路長達12小時，所幸胡翁身體並無大礙，也未釀成意外。

日前有網友PO網稱，阿公於12月19日中午，從橋頭區筆秀路，獨自騎車外出，去遲遲未歸，加上近日天氣寒冷，且已高齡90歲，家人憂心發生意外，報警並四處PO網尋人。

岡山警分局橋頭分駐所獲報後，也立即投入協尋，由於胡翁騎著車，不斷移動，家屬PO網時，依據車牌辨識，獲悉人騎到鳳山；警方接著依據他的特徵及相關動態，掌握行蹤時，人已到大寮區鳳林三路。

警跨轄趕往大寮、林園等區尋人，因胡翁不斷移動，仍未能發現他的蹤跡，但警仍未情下腳步，向屏東縣東港分局請求協助。

接著，先是在屏東縣新園鄉五房路與龍州路口再次找到胡翁的行蹤，擴大可能的動向再次前往尋人，終於在新園鄉南興路找到他。

初估胡翁迷路的距離長達50多公里，且從中午出門直到午夜尋獲，迷路時間長達12小時之久；警問及為何會迷路，他卻說，只是想騎車回家，卻一直搞錯方向。所幸，胡翁身體並無大礙，也未釀成意外，後由警方協助，將他順利帶回家中。

高齡90歲胡姓老翁，日前獨自從高雄橋頭區騎車外出，迷途路程長達50公里，迷路12小時候，在屏東新園鄉尋獲。記者陳弘逸／翻攝
高齡90歲胡姓老翁，日前獨自從高雄橋頭區騎車外出，迷途路程長達50公里，迷路12小時候，在屏東新園鄉尋獲。記者陳弘逸／翻攝
高齡90歲胡姓老翁，日前獨自從高雄橋頭區騎車外出，迷途路程長達50公里，迷路12小時候，在屏東新園鄉尋獲。記者陳弘逸／翻攝
高齡90歲胡姓老翁，日前獨自從高雄橋頭區騎車外出，迷途路程長達50公里，迷路12小時候，在屏東新園鄉尋獲。記者陳弘逸／翻攝
網友PO網尋人。圖／取自臉書
網友PO網尋人。圖／取自臉書

屏東縣 東港

延伸閱讀

不禮讓行人、超速加重罰鍰 王國材提道交條例修正3重點

民調：新年不快樂 三分之二美國人對2023沒信心

影／李俊俋敗選1人站戰車謝票 曝對民進黨檢討想法

影／民進黨選後檢討 蔡其昌：會彙整出整體方向

相關新聞

彰化6旬女電線勒斃7旬酒醉丈夫 警封鎖現場

彰化市福山街今天清晨發生疑因夫妻吵架，69歲吳姓妻子疑將酒醉的76歲陳姓丈夫勒死，彰化警方封鎖現場調查中。

新北男停好機車才打開公寓大門...右臀突被仇家一刀刺

新北市中和區中正路211巷一處公寓樓下，一名男子才剛停好機車要回家時，右臀部突遭刀刺，哀嚎聲也驚醒鄰居，但凶手行凶完便逃...

新北中和18歲男遭埋伏「捅屁股」 仇人2周前才持刀當街追砍

新北市中和區中正路211巷一處公寓門口，今天早上發生刺傷案，18歲梁姓男子搭爸爸的車要出門，不料父子等人才下樓、剛到門口...

代客操盤穩賺不賠！老翁險遭詐騙120萬

70歲章姓老翁加入投資股票LINE社群，與暱稱助理聊天後，對方告知他加入投資股票平台，可由老師代為操盤，獲得高額利潤。章...

九旬翁回家騎錯方向 迷途12小時騎50公里跑到「這裡」

近日寒流來襲，全台低溫，高齡90歲胡姓老翁，日前獨自從高雄橋頭區騎車外出，因遲遲未返家，家人報警並PO網尋人，警獲報，一...

影／五股八旬老翁迷戀電話交友 差點花1萬3領取愛情包裹

怎麼又是你！新北市五股區1名86歲老翁迷戀電話交友，自認為和陌生女子談戀愛，二度聽從指示到超商準備花1萬多元領取禮物包裹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。