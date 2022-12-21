九旬翁回家騎錯方向 迷途12小時騎50公里跑到「這裡」

近日寒流來襲，全台低溫，高齡90歲胡姓老翁，日前獨自從高雄橋頭區騎車外出，因遲遲未返家，家人報警並PO網尋人，警獲報，一路從鳳山尋人到大寮，最終在屏東東港新園鄉找到人，迷途路程長達50公里，更在外迷路長達12小時，所幸胡翁身體並無大礙，也未釀成意外。

日前有網友PO網稱，阿公於12月19日中午，從橋頭區筆秀路，獨自騎車外出，去遲遲未歸，加上近日天氣寒冷，且已高齡90歲，家人憂心發生意外，報警並四處PO網尋人。

岡山警分局橋頭分駐所獲報後，也立即投入協尋，由於胡翁騎著車，不斷移動，家屬PO網時，依據車牌辨識，獲悉人騎到鳳山；警方接著依據他的特徵及相關動態，掌握行蹤時，人已到大寮區鳳林三路。

警跨轄趕往大寮、林園等區尋人，因胡翁不斷移動，仍未能發現他的蹤跡，但警仍未情下腳步，向屏東縣東港分局請求協助。

接著，先是在屏東縣新園鄉五房路與龍州路口再次找到胡翁的行蹤，擴大可能的動向再次前往尋人，終於在新園鄉南興路找到他。