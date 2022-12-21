影／五股八旬老翁迷戀電話交友 差點花1萬3領取愛情包裹

怎麼又是你！新北市五股區1名86歲老翁迷戀電話交友，自認為和陌生女子談戀愛，二度聽從指示到超商準備花1萬多元領取禮物包裹，幸好店員機警通報警方勸阻，通知家屬帶他回家。

老翁15日晚上9時40分，前往五股區成泰路三段某超商，準備付款1萬3千元領取包裹，被店員發現他並非網購常客，突然準備領取高額包裹，可能遇到詐騙，便通知警方前往了解。

蘆洲警分局成州派出所副所長潘麓文率警員吳奕平、王柏凱、高岳從曜趕抵，老翁說他日前接到陌生女子電話，雙方談戀愛，女方還說要嫁給他，請他到超商付費1萬3千元領取包裹禮物。

潘麓文一眼認出老翁，3個月前便曾經差點被同1名陌生女子用相同方法騙過，當時也是被潘麓文勸阻，便問他是否又是該名女子要你去付錢？老翁執迷不悟解釋對方不會騙人。警方再度耐心告知這都是隨機撥打電話的詐騙模式，勸老翁立即封鎖對方電話號碼，他才放棄領取包裹。