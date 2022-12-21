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屏東潮州警分局35歲警陳屍寢室 同事訝異看不出異狀

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潮州警分局光華派出所35歲彭姓員警20日上午8點上班前，因遲未出現，同事到寢室查看後，發現彭男在寢室內輕生，送醫後不治，現場留有遺書。同事們都相當驚訝，前一晚還一起吃飯，跟平常無異狀。

警方報請屏東地檢署相驗。彭男平時與同事相處融洽，工作職場認真努力無異狀。有關彭員輕生原因，經了解與工作無關。因涉個人隱私，警方尊重家屬悲傷情緒，不便代表對外發言，後續全力協助家屬處理後事

據了解，彭男是警專25期，畢業後2008年分發到潮州分局服務至今。同事們都相當驚訝，前一晚還有一起吃飯，看不出異狀。

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屏東縣潮州分局昨發現彭姓員警在寢室內輕生。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州分局昨發現彭姓員警在寢室內輕生。記者劉星君／攝影

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