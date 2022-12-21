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台61線林口路段3輛貨車追撞 疑因駕駛恍神追撞幸無傷
台61線西濱快速道路北向16.5公里林口路段，今天清晨6時許發生3輛貨車擦撞事故，其中1名司機受困車內由消防隊救出，初步了解疑因開車恍神釀禍，幸好僅受輕微擦傷，無需送醫。
據了解，40歲蘇姓司機當時駕駛大貨車沿台61線北上，在事故地點一時恍神追撞左前及右前方共2輛貨車，撞擊後蘇男駕駛的大貨車夾在另2車中間，車門變形導致蘇男受困車內出不來。
包括新北、桃園消防局均派遣人車趕往救援，迅速協助蘇男脫困，僅受輕傷不需就醫。警方現場實施酒測，3方駕駛均無酒駕。後續有待調閱監視器釐清肇事原因及相關責任。
這起事故影響2個車道通行，警方實施交通管制疏導車流從路肩通行，上午7時40分拖吊車到場協助排除路況，恢復交通順暢。警方呼籲駕駛應保持專注，勿疲勞駕駛，隨時留意車前及周邊狀況，並與前車保持安全距離，確保行車安全。
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