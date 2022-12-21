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彰化6旬女電線勒斃7旬酒醉丈夫 警封鎖現場

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

彰化市福山街今天清晨發生疑因夫妻吵架，69歲吳姓妻子疑將酒醉的76歲陳姓丈夫勒死，彰化警方封鎖現場調查中。

據了解，今天上午7時30分許，警方據報有一名婦人稱要自殺，員警趕到現場，發現疑似夫妻吵架，吳姓妻子涉嫌用電線，將酒醉陳姓丈夫勒死，已當場死亡，目前封鎖現中。

案發後，吳女意圖尋短，打電話給女兒報案，警方受理後，前往處理，發現此一妻殺夫案。

鄰居指出，夫妻倆本來就常吵架，丈夫ㄧ天到晚喝酒，常大小聲，妻子以往都還會跟鄰居聊天，但這一兩個月突然變得很安靜，不太與人互動，感覺怪怪的

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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警方封鎖現場。記者林敬家/攝影
警方封鎖現場。記者林敬家/攝影

命案現場，警方封鎖。圖／民眾提供
命案現場，警方封鎖。圖／民眾提供

彰化縣警察局。記者劉明岩/攝影
彰化縣警察局。記者劉明岩/攝影

殺人

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