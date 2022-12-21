女子遛狗四處開人車門 偷走行車記錄器有原因

高雄宋姓女子趁外出遛狗，沿路試著開別人的汽車車門，涉嫌偷車內財物。她偷走邱姓車主車內財物，剛離開幾步，邱姓車主也正好回來開車；邱沒發現她，卻發現車內除了現金被偷，連行車記錄器也失竊。

據了解，宋姓女子（31歲）12月17日傍晚遛狗，經過高雄市鳳山區鳳東路，發覺邱姓男子（36歲）停在路邊的轎車沒鎖車門，便開門進車內，涉嫌偷走現金1500元，離去前，又偷走車內的行車記錄器。邱姓男子返回開車，發現車內財物失竊，立即報警追查全案。

警方調閱相關監視器畫面，發覺宋女遛狗隨機開別人車門，因邱姓車主沒鎖轎車車門，宋女也曾打開邱的車門，進車內許久，當邱回來開車前幾秒，宋女剛出轎車沒幾步，與宋女擦身而過。