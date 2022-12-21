新北男停好機車才打開公寓大門...右臀突被仇家一刀刺
新北市中和區中正路211巷一處公寓樓下，一名男子才剛停好機車要回家時，右臀部突遭刀刺，哀嚎聲也驚醒鄰居，但凶手行凶完便逃逸，警方獲報後已鎖定特定對象，積極緝凶。
臀部遭刺傷的18歲梁姓男子，據了解疑與凶手有金錢糾紛，今早他趁梁男停好機車，開門要上樓回家時，上前刺了梁男右臀一刀，梁男父親也疑似在保護兒子過程中，遭刀劃傷。
梁母見父子兩受傷趕緊報案，警方獲報趕抵，除將傷者送醫外，也全力追緝行凶的男子到案說明。
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