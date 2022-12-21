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新北男停好機車才打開公寓大門...右臀突被仇家一刀刺

聯合報／ 記者王長鼎翁至成李易昌／新北即時報導

新北市中和區中正路211巷一處公寓樓下，一名男子才剛停好機車要回家時，右臀部突遭刀刺，哀嚎聲也驚醒鄰居，但凶手行凶完便逃逸，警方獲報後已鎖定特定對象，積極緝凶。

臀部遭刺傷的18歲梁姓男子，據了解疑與凶手有金錢糾紛，今早他趁梁男停好機車，開門要上樓回家時，上前刺了梁男右臀一刀，梁男父親也疑似在保護兒子過程中，遭刀劃傷。

梁母見父子兩受傷趕緊報案，警方獲報趕抵，除將傷者送醫外，也全力追緝行凶的男子到案說明。

梁男在住家樓下遭仇家尋仇，右臀部遭刺一刀。記者李易昌/翻攝
梁男在住家樓下遭仇家尋仇，右臀部遭刺一刀。記者李易昌/翻攝

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