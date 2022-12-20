不知瓦斯罐漏氣放爐火旁突燃爆 男全身15%燒燙傷

新北市鶯歌區魏姓攤商，不知瓦斯罐漏氣，今天下午使用完噴燈，隨手放到爐火旁卻引火爆燃，導致魏姓攤商全身百分之15二度燒燙傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

據了解，魏姓男子（50歲）在新北市鶯歌區鳳福路「新三沅商場」內經營燒烤攤。今天下午3時許，魏男不知噴燈瓦斯罐漏氣，他剛用完噴燈，隨手放到爐火旁，卻不慎引火爆炸。

炸燃瞬間，魏男雙手、臉部、大腿及背部百分之15二度被火灼傷，救護人員獲報趕抵，協助吳男清洗傷口、包紮止血、給氧氣鼻管並施打IV，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

新北市政府消防局第五大隊長鄭向晃呼籲，使用瓦斯噴燈，除依商品標示使用方法外，也要注意瓦斯罐是否適度拴緊，勿因過力拆卸不下，導致瓦斯氣體漏出造成危險。