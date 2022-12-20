桃園警察局長提退休 明年高階警調整幅度更大

桃園市警察局長許錫榮傳出將提前退休，已向市長鄭文燦、警政署長黃明昭口頭提出，明年1月高階警官調整幅度將更大。許剩1年半屆齡退休，與鄭關係良好，警界多認為提早退休與桃園政黨輪替有關。

許錫榮今晚受詢問證實此事，他說，做公務人員已40餘年，想休息一下，做此決定純粹是個人生涯規畫。

據了解，鄭文燦將卸任市長，今赴桃園市警察局向官警辭行致意，由局長許錫榮陪同，警方在大禮堂播放「紀念」影片，鄭當場提及許堅持要提前退休，並肯定許的辛勞。

63歲的許錫榮擔任過大溪、龜山、八德、中壢、桃園等5任警分局長，先後在桃園任職近8年，曾任雲林縣警察局長及桃園市警局督察長、副局長，去年8月從彰化縣警察局長升警政署警政委員，今年6月升桃園局長，當時警界盛傳是鄭文燦直接「欽點」。許上任時，鄭誇他沉穩內斂、資歷完整，非常會抓重點且注重細節。

許的退休也打亂警政署的高階警察人事布局，警政署副署長劉柏良、林順家，及新北、台中市警察局長黃宗仁、蔡蒼柏明年1月16日都屆退，加上警察大學校長陳檡文因出入招待所案提前退休，許錫榮若確定提前退休，牽動的警察人事調整幅度會更大。

許錫榮退休要向市政府提報告，經市府批准後，由市警局送銓敘部作業生效。據悉，因鄭文燦將卸任而「人事凍結」，許錫榮尚未提報告到市府，但已向鄭及警政署長黃明昭口頭提出，要在明年1月16日退休。