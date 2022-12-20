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影／新北三峽汽車撞機車 騎士拋落7公尺邊坡命危
新北市三峽區吳姓男子，今天晚上騎經介壽路一段左轉佳興路，不慎與蔡男駕駛的汽車發生碰撞，吳男人車滑摔撞擊護欄，整個人墜落7公尺深邊坡下沒有意識，警消獲報趕抵，協助吳男吊掛上路面，緊急送醫急救，目前未脫離險境，肇事蔡男沒有酒駕，吳男抽血待驗，事故原因有待調查釐清。
據了解，吳姓男騎士（22歲）今天晚上8時許，騎車沿著新北市三峽區介壽路一段（峽市區往土城方向）左轉佳興路，不慎與蔡男（48歲）駕駛的汽車發生碰撞。
吳姓騎士人車滑摔，撞擊路旁護欄，整個人墜落7公尺深邊坡下，當場沒有意識。救護人員獲報趕抵，經使用吊臂，協助吊掛吳男上路面，檢視吳男臉部多處外傷、口鼻滲血，上下肢多處擦傷、骨折，緊急處置協助送醫，目前未脫離險境。
肇事駕駛蔡男沒有酒駕，吳男抽血待驗，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
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