有錢唱歌沒錢還債 男子遇冤家被毆

台北市一名許姓男子與劉姓男子之間有債務糾紛，許男到萬華區ktv店歡唱，正好遇上劉男與友人林姓、施姓男子等人，劉心生不滿與許男談判發生衝突；轄區警方萬華分局趕到現場，劉坦承是因看許有錢唱歌沒錢還才出手，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，許男（48歲）與劉男（57歲）之間有債務糾紛，但許屢次藉口拖欠未還，前天晚上11點多時，許前往萬華區的ktv店消費，不久後劉男與友人林男（43歲）、施男（47歲）相繼進入店中。

許男在店內歡唱作樂映入劉男眼簾，劉心生不滿下，與林男、施男一起，找許男到店外談判，雙方一言不合發生衝突，劉男等3人出手毆打許男，萬華警方獲報後，立即派員到場，將4人帶回。