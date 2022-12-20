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有錢唱歌沒錢還債 男子遇冤家被毆

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名許姓男子與劉姓男子之間有債務糾紛，許男到萬華區ktv店歡唱，正好遇上劉男與友人林姓、施姓男子等人，劉心生不滿與許男談判發生衝突；轄區警方萬華分局趕到現場，劉坦承是因看許有錢唱歌沒錢還才出手，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，許男（48歲）與劉男（57歲）之間有債務糾紛，但許屢次藉口拖欠未還，前天晚上11點多時，許前往萬華區的ktv店消費，不久後劉男與友人林男（43歲）、施男（47歲）相繼進入店中。

許男在店內歡唱作樂映入劉男眼簾，劉心生不滿下，與林男、施男一起，找許男到店外談判，雙方一言不合發生衝突，劉男等3人出手毆打許男，萬華警方獲報後，立即派員到場，將4人帶回。

事後，劉男供稱，明明有債務糾紛，但許男竟然有錢唱歌沒錢還債，才氣得出手。雖然許男不願提告傷害，但警詢後仍依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

許男與人有債務糾紛，遭劉男等人毆打。記者邱奕能／翻攝
許男與人有債務糾紛，遭劉男等人毆打。記者邱奕能／翻攝

債務 鬥毆 北市

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