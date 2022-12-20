貨車長鳴喇叭挨轟惡霸 司機攔車拔騎士鑰匙慘了

高雄市前鎮區發生行車糾紛，貨車司機張姓男子對機車騎士長按喇叭，遭騎士斥責行為惡霸，竟在路口停車阻擋車道，下車涉嫌強制拔下騎士的機車鑰匙，並拍落騎士的手機離去，結果下場慘了，不但吃罰單還被警方依強制等罪嫌移送法辦。

據了解，今天中午，張姓貨車司機（47歲）開車路過高雄市前鎮區保泰路，遇前方董姓男子（57歲）騎機車正停等紅燈，但他對董長按喇叭，令董嚇一跳，回頭斥責他「你很惡、你很霸」，不料他就將貨車停在路口，下車與騎士理論起爭執。

張姓司機涉嫌強行拔掉董姓騎士的機車鑰匙，雙方發生拉扯，董姓騎士拿手機要錄下他的行為，他出手拍掉董的手機，並揮中董的臉頰後開車離去。

董不滿受傷、手機又掉到地上受損，向前鎮警分局報案，警方下午通知張姓司機到案。