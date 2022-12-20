影／台中銀行行員今年阻詐4.9億 盧秀燕今表揚傑出9人

台中市長盧秀燕今天趁治安會報，表揚9名成功阻詐的銀行行員，盧感謝行員的雞婆與熱心，保護市民血汗錢，也提到今年阻詐853件，金額破4.9億元，創下歷史新高，特別感謝台中市各大金融機關的行員。

台中市長盧秀燕今主持12月的治安會報，表揚9名成功攔阻民眾，避免被騙金額達200萬元的行員，會中更特別邀請到受到關懷慰問的民眾到場獻花，由金融機構代表代收，感謝行員的雞婆和熱心，保護他們的血汗錢，沒有被詐騙集團騙走。

盧秀燕說，這是選後第一次召開治安會報，但是治安工作是持續性的，不分選前選後，守護台中，一直都是她的堅持，看到詐欺犯罪越來越嚴重，很多的年輕人受到疫情影響，為了賺錢被騙去柬埔寨，或是被詐騙集團利用拘禁，「揪母甘ㄟ（台語：很捨不得）」。

盧秀燕說，除了警察機關的偵查工作之外，學生在學校的預防教育，抑或是年輕人的就業媒合，都需要跨局處配合，整個市府的目標，就是要打造安心、宜居的台中，藉由跨局處、民間的力量，組成「台中打詐隊」，透過全方位的整合來守護市民，保障市民的財產安全。

她也提到，今年台中市各大金融機構阻詐案件，統計到12月，阻詐853件，阻詐金額4億9461萬多，創下歷史新高，有警察局與金融機構的努力，讓民眾的血汗錢，沒有落入犯罪集團的手上，非常感謝。

市警察局長蔡蒼柏說，維護社會治安，讓台中市市民有安心、安居的生活，是警察局全體同仁不變的初衷和使命，不管是詐騙集團、黑道幫派，市警局都會嚴辦到底，刨根斷源，全力防杜不法份子危害社會。