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投資飆股群組老師「大家一起賺」 中年女匯百萬被警阻

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名陳姓女子，篤信交友軟體認識的網友，欺騙她加入通訊軟體Line的「投資飆股群組」，可以低成本、高獲利，還聲稱「有錢大家一起賺」，陳女深信不疑跑到銀行匯款，被警方成功阻止。

警方表示，55歲的陳女，日前一名男網友，透過通訊軟體Line，2人加為好友，對方不斷灌輸投資理財訊息，並邀請陳女加入投資飆股群組，聲稱讓群組內的老師，帶領眾人「有錢大家一起賺」。

長久下來，陳女深信不疑，昨天中午時分，照著群組指示下載不明app投資下單，還要到北市中正區的元大銀行中正分行臨櫃匯款150萬元，銀行行員詢問陳女用途，她回答不出，通報警方。

中正警一分局博愛路派出所警員周芷妮到場了解後，立即跟陳女清楚表示這是典型的投資詐騙，經過一番苦口婆心勸告，陳女才打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。

中正警一分局博愛路派出所警員周芷妮。記者邱奕能／翻攝
中正警一分局博愛路派出所警員周芷妮。記者邱奕能／翻攝

詐騙 北市

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