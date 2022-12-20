怕傳染尪和幼子…確診婦攜腦瘤女兒睡陽台 求救員警：快冷死

天氣寒冷，台中市楊姓婦人和患有腦瘤的女兒，為了不把新冠肺炎傳染給丈夫和年幼兒子，睡在廁所和戶外陽台，好在楊婦向曾經辦過他的警員求助，才沒在陽台冷死。台中市社會局表示，該家庭為社會局的服務對象，每月除相關補助，社會局也先後提供紓困金及民生物資，並持續關懷。

楊婦因為丈夫無法工作，又為了女兒頭部要開刀，去年曾為了找工作遭詐騙銀行存摺，慘淪為人頭帳戶，還被通緝。當時查獲她的烏日警分局大肚分駐所警員賴威廷曾留下聯繫方式，說需要幫助時可以找到。沒想到，警員留下的聯繫方式成了救命符。

賴威廷接獲楊婦的訊息，說明家中情況，且確診腦瘤女兒睡在廁所，她自己則睡在露天陽台快冷死。賴立即上網查詢並致電1922詢問防疫旅館等資訊，解決楊婦和女兒的安置問題。但因楊婦身上現金僅不到100元，無力付前往防疫旅館的計程車資，楊婦再次向賴求助，賴又匯了8千元讓楊婦暫度難關。

社會局表示，該家庭為社會局的服務對象，婦人目前無業，收入依賴先生在工地做臨時工，每月除相關補助，社會局也先後提供紓困金、旅館安頓費、尿布、奶粉及民生物資，並連結慈善單位，持續關懷。

社會局補充，若確診者為主要家計負擔者，因隔離期間無法工作導致生活陷困，可向戶籍地或居住地的區公所洽詢緊急食物包、急難紓困及急難救助。