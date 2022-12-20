影／假投資真詐騙 情侶檔組詐團警搗機房逮11嫌

新北市楊男、李男、古姓少女、劉女兩對情侶檔，共組詐騙集團，涉嫌以假博弈、投資虛擬貨幣APP，誆騙上百位民眾。昨天下午，大批警力前往蘆洲一間透天厝攻堅，當場破獲詐欺機房，並逮捕11名嫌犯，連同犯案工具、詐款，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、賭博、洗錢、組織犯罪移送11嫌。

經調查，楊姓男子（35歲）與李男（19歲）、古姓少女（16歲）、劉女（29歲）為兩對情侶檔，4人好手好腳卻不做正事，甘願冒險從事不法，共組詐騙集團。4人涉嫌以假博弈、投資虛擬貨幣APP為幌，利用網路假交友方式，誆騙上百名被害人加入投資或入金博弈。

4人透過「養、套、殺」戲碼，讓投資人誤以為投資有賺錢，再施以話術，讓被害人加碼投入資金，等到被害人發現不對，想抽資卻已成肥羊活生被宰。有民眾因此被詐數十萬元。