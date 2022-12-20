快訊

中山女高樂旗隊寒流「無袖短裙」表演凍僵引家長不滿 校方回應了

獨／全台最大軒禾農產合作社驚傳倒閉 同業：早有跡象了

失聯23天被救回！蔡依林恩師張勝豐怒揭「遭設局借300萬高利貸」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／假投資真詐騙 情侶檔組詐團警搗機房逮11嫌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市楊男、李男、古姓少女、劉女兩對情侶檔，共組詐騙集團，涉嫌以假博弈、投資虛擬貨幣APP，誆騙上百位民眾。昨天下午，大批警力前往蘆洲一間透天厝攻堅，當場破獲詐欺機房，並逮捕11名嫌犯，連同犯案工具、詐款，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、賭博、洗錢、組織犯罪移送11嫌。

經調查，楊姓男子（35歲）與李男（19歲）、古姓少女（16歲）、劉女（29歲）為兩對情侶檔，4人好手好腳卻不做正事，甘願冒險從事不法，共組詐騙集團。4人涉嫌以假博弈、投資虛擬貨幣APP為幌，利用網路假交友方式，誆騙上百名被害人加入投資或入金博弈。

4人透過「養、套、殺」戲碼，讓投資人誤以為投資有賺錢，再施以話術，讓被害人加碼投入資金，等到被害人發現不對，想抽資卻已成肥羊活生被宰。有民眾因此被詐數十萬元。

林口警方日前網尋發現主動偵辦，發現該詐騙集團機房，竟藏身在蘆洲區中山一路197巷一棟透天厝內。昨天（19日）下午1時許見時機成熟，警持搜索票前往，經破門入內，當場逮捕連主嫌在內共11名嫌犯，並查扣作案用手機、電腦、點鈔機、教戰手冊及8萬元詐騙贓款，一併帶回偵辦。偵詢時楊、李、古、劉等11嫌坦承犯行，警詢後依詐欺、賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌，將11嫌移送法辦。

林口警方，昨天下午在新北市蘆洲區中山一路197巷，破獲一詐欺機房，當場逮捕11名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
林口警方，昨天下午在新北市蘆洲區中山一路197巷，破獲一詐欺機房，當場逮捕11名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午，林口警方在蘆洲區一透天厝，破獲詐欺機房，逮捕11名嫌犯依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天下午，林口警方在蘆洲區一透天厝，破獲詐欺機房，逮捕11名嫌犯依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
林口警方，昨天下午在新北市蘆洲區中山一路197巷，破獲一詐欺機房，當場逮捕11名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
林口警方，昨天下午在新北市蘆洲區中山一路197巷，破獲一詐欺機房，當場逮捕11名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
林口警方，昨天下午在新北市蘆洲區中山一路197巷，破獲一詐欺機房，當場逮捕11名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
林口警方，昨天下午在新北市蘆洲區中山一路197巷，破獲一詐欺機房，當場逮捕11名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
林口警方，昨天下午在新北市蘆洲區中山一路197巷，破獲一詐欺機房，當場逮捕11名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
林口警方，昨天下午在新北市蘆洲區中山一路197巷，破獲一詐欺機房，當場逮捕11名嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
詐團以假投資APP進行詐騙。記者曾伯愷／翻攝
詐團以假投資APP進行詐騙。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 透天厝 詐欺

延伸閱讀

毒犯自學做詐團 竹市警清源專案逮8條通犯嫌

影／投資比特幣掉詐團陷阱、警逮兩車手 意外查獲大藥頭

外籍詐團假藉讀心術涉騙錢 南港警逮3嫌送辦

電擊、辣椒水噴傷口還逼吃排泄物 高雄詐團恐怖集中營囚虐實況曝

相關新聞

怕傳染尪和幼子…確診婦攜腦瘤女兒睡陽台 求救員警：快冷死

天氣寒冷，台中市楊姓婦人和患有腦瘤的女兒，為了不把新冠肺炎傳染給丈夫和年幼兒子，睡在廁所和戶外陽台，好在楊婦向曾經辦過他...

獨／基隆市警局保安隊遭搜索 一警被帶走詢問調查

基隆市警局保安隊今天上午遭檢調持搜索票搜索相關資料，並帶走一名警員詢問調查，市警局證實有檢調來搜索，但不清楚是何案件，全...

影／台中老牌排骨麵店起火延燒 雲梯車滅火控制火勢

台中市南區復興路三段一家老牌排骨麵店，在今天上午11時許傳出火警，警、消到場時，火苗已從窗戶傳出，消防隊出動雲梯車滅火，...

男大生攀卓社大山墜70米深谷 陸空接駁成功救援

一支5人登山隊16日到南投仁愛攀登干卓萬山，原定19日下山，未料昨天行經卓社大山15至16連峰時，曾姓隊員不慎摔落70米...

國3工程車疑施工不當遭撞工人墜4米 新北勒令停工

一名李姓工人和陳姓同事，今天凌晨1點多在國道3號中和交流道入口，執行排水系統維護作業，將施工吊籃吊掛在匝道正上方，孰料一...

影／假投資真詐騙 情侶檔組詐團警搗機房逮11嫌

新北市楊男、李男、古姓少女、劉女兩對情侶檔，共組詐騙集團，涉嫌以假博弈、投資虛擬貨幣APP，誆騙上百位民眾。昨天下午，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。