桃園兩老婦寒夜迷路 派出所並肩坐發現這巧合笑了

桃園市昨晚低溫不到10度，晚間7時許八德區廣興所轄內同時找到2名七、八旬迷途老婦，由兩組巡邏員警分頭帶回，兩人都姓林、一起坐在沙發上吹暖氣，十分溫馨，最後也雙雙順利被家屬接回。

八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員廖奕斌昨晚7時許接獲報案，在八德區新興路342巷70弄21號前，有一名迷失老人，員警迅速前往協助，看到80歲林姓婦人就在路邊。

員警之所以一眼認出，是因為林婦兒子昨下午就發現罹患失智症的媽媽外出運動走失，當時就到四維派出所報案並通報協尋；員警立即載林婦返所安置。

無獨有偶，此時廣興所所長翁翊芳與警員李宗儒也在八德區長興路432號前，發現一名迷失老人騎機車停在路邊，十分徬徨，也答不出身分。

員警以車牌查詢，原來該這名76歲林姓婦人住桃園區，昨下午4時騎機車去莊敬路資源回收場，結果回程騎錯方向，找不到回家路；員警請林婦機車放原地，帶她返所。

員警提供溫熱水及電熱扇，讓兩名林姓婦人坐在沙發上取暖，兩人發現對方同姓，都覺得十分有緣；警方在家屬前來接送時。也不忘告知機車放置地點，雙方家屬都向熱心協助的員警致謝。