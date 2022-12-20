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桃園兩老婦寒夜迷路 派出所並肩坐發現這巧合笑了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨晚低溫不到10度，晚間7時許八德區廣興所轄內同時找到2名七、八旬迷途老婦，由兩組巡邏員警分頭帶回，兩人都姓林、一起坐在沙發上吹暖氣，十分溫馨，最後也雙雙順利被家屬接回。

八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員廖奕斌昨晚7時許接獲報案，在八德區新興路342巷70弄21號前，有一名迷失老人，員警迅速前往協助，看到80歲林姓婦人就在路邊。

員警之所以一眼認出，是因為林婦兒子昨下午就發現罹患失智症的媽媽外出運動走失，當時就到四維派出所報案並通報協尋；員警立即載林婦返所安置。

無獨有偶，此時廣興所所長翁翊芳與警員李宗儒也在八德區長興路432號前，發現一名迷失老人騎機車停在路邊，十分徬徨，也答不出身分。

員警以車牌查詢，原來該這名76歲林姓婦人住桃園區，昨下午4時騎機車去莊敬路資源回收場，結果回程騎錯方向，找不到回家路；員警請林婦機車放原地，帶她返所。

員警提供溫熱水及電熱扇，讓兩名林姓婦人坐在沙發上取暖，兩人發現對方同姓，都覺得十分有緣；警方在家屬前來接送時。也不忘告知機車放置地點，雙方家屬都向熱心協助的員警致謝。

八德分局提醒，天冷濕寒家中有年老的長輩，要多給予關心照顧，隨時注意行蹤，並可在長輩身上配戴易辨識身分的配件或申請防走失愛心手鍊及指紋建檔。

80歲林姓婦人昨下午外出散步，找不到回家路，晚上被員警帶回廣興派出所吹暖氣，隨後被家屬接回。記者楊湛華／翻攝
80歲林姓婦人昨下午外出散步，找不到回家路，晚上被員警帶回廣興派出所吹暖氣，隨後被家屬接回。記者楊湛華／翻攝
兩名林姓婦人昨晚迷路，同時被員警帶回廣興派出所吹暖氣，隨後被家屬接回。記者楊湛華／翻攝
兩名林姓婦人昨晚迷路，同時被員警帶回廣興派出所吹暖氣，隨後被家屬接回。記者楊湛華／翻攝

桃園 失智症 兒子

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