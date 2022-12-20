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台南網友爆料有人冒充刑警辦案 好心提醒其他人注意

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南網友在網路上PO文，指稱有男子冒充刑警在中西區光賢街臨檢，開著白色轎車還要求網友自行到派出所配合調查公共危險案，網友事後向台南市警二分局報案，還PO網提醒其他人注意。警方今天說，已發通知單通知嫌疑人說明，但嫌疑人尚未到案，如冒充公務員而行使其職權者，可依刑法158條處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

據了解，網友Tik TokPO影片，自稱數天前下班後在路上遇到男子，男子穿背心，自稱是第五分局刑警，開著白色轎車和車上配著紅色警 示燈，假刑警說他涉公危險案，要他自行到派出所配合調查，他覺得很可疑已到派出所報案。

台南市警二分局說，當事人12月16日已到長樂派出所到案，已發通知單通知嫌疑人說明，目前尚未到案說明。如有人冒充公務員而行使其職權者，可依刑法158條規定，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

網友爆料有人駕駛白色轎車假冒刑警辦案，提醒其他人小心注意。記者黃宣翰／翻攝
網友爆料有人駕駛白色轎車假冒刑警辦案，提醒其他人小心注意。記者黃宣翰／翻攝

台南 公務員

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