台南網友爆料有人冒充刑警辦案 好心提醒其他人注意

台南網友在網路上PO文，指稱有男子冒充刑警在中西區光賢街臨檢，開著白色轎車還要求網友自行到派出所配合調查公共危險案，網友事後向台南市警二分局報案，還PO網提醒其他人注意。警方今天說，已發通知單通知嫌疑人說明，但嫌疑人尚未到案，如冒充公務員而行使其職權者，可依刑法158條處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

據了解，網友Tik TokPO影片，自稱數天前下班後在路上遇到男子，男子穿背心，自稱是第五分局刑警，開著白色轎車和車上配著紅色警 示燈，假刑警說他涉公危險案，要他自行到派出所配合調查，他覺得很可疑已到派出所報案。