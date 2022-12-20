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首屆消防無人機競技賽 高市飛手囊括3項亞軍

聯合報／ 記者林保光／即時報導

內政部消防署今年舉辦第一屆「消防無人競技大賽」，高雄市消防局組隊參賽，分別在水域搜救、火場搜救及山域搜救等3項救災情境，各獲全國第2名佳績。

消防署為促進各縣市遙控無人機救援技術，12月16日在南投縣竹山訓練中心，首度舉辦「消防無人機競技大賽」，邀各縣市消防局、義消及無人機廠商共同組隊參賽，共有29支隊伍較勁，競賽過程激烈。

在3項競賽中，水域搜救競賽中，先操控無人機進行水域搜索任務，鎖定溺水者位置後，再由第2位飛手操作另架大型遙控無人機，吊掛救生衣至目標區投擲，模擬進行救援任務。火場搜救競賽，則於集合住宅大樓，拍攝火場大樓四面照片，並拍攝分布各樓層待救者照片，計算操作完成時間。山域搜救競賽模擬登山者失聯，無人機先搜索範圍並納入航線內，搜尋到待救者，拍攝可清楚辨識具經緯座標照片，回傳訊息。

高雄市消防局培訓合格無人機「飛手」盧彥宏、李明青、郭順興、黃伯鈞、董柏維、蔡穎科、王嘉瑄，以及義消盧宗彬、廠商工程師陳品齊、王英茂、曾子翔組隊參賽，在這3項競賽，各獲全國第2名。

高雄市消防局培訓「飛手」在第一屆消防無人機競技賽，獲得3項亞軍。記者林保光／翻攝
高雄市消防局培訓「飛手」在第一屆消防無人機競技賽，獲得3項亞軍。記者林保光／翻攝

高雄市 南投

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