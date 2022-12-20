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苗警破獲電纜線竊案 台電有獎24萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察局苗栗分局及通霄分局分別在今年的4月、6月破獲電纜線竊案，台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給各12萬元破案獎金，感謝警方打擊不法竊賊，維護民眾用電及公共安全。

苗栗分局4月破獲銅鑼鄉興隆村及頭屋鄉中正街變壓器、電纜遭竊案，通霄分局6月破獲苑裡鎮田心里及通霄鎮烏眉里電纜遭竊案，邱華龍今天破案獎金各12萬元，邱華龍說，因原物料價格高漲，銅製電纜淪為竊賊的下手目標，苗栗縣今年發生多起電纜線失竊案，失竊長度約1612公尺。

電纜線遭竊，影響民生用電，被竊的電線頭裸露或下垂，也可能導致感電事故，苗栗警方共破獲15件導線失竊案並移送法辦，台電苗栗區處感謝警方鍥而不捨打擊犯罪的努力，並共同研討防範電纜線失竊的精進作為。持續打擊不法竊賊，以維護民眾用電及公共安全。

台電苗栗區處指出，台電電纜絞線中心股表面，每10公分處有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，民眾、廠商和回收業者可藉此分辨電纜是否為台電纜線，並判斷是否為贓物，若民眾發現請立即「1911」通報台電或報警，共同維護用電安全及用電權益。

台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給苗栗、通霄警察分局，各12萬元破案獎金。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給苗栗、通霄警察分局，各12萬元破案獎金。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給苗栗、通霄警察分局，各12萬元破案獎金。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給苗栗、通霄警察分局，各12萬元破案獎金。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給苗栗、通霄警察分局，各12萬元破案獎金。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給苗栗、通霄警察分局，各12萬元破案獎金。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給苗栗、通霄警察分局，各12萬元破案獎金。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供
台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給苗栗、通霄警察分局，各12萬元破案獎金。圖／台灣電力公司苗栗區營業處提供

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