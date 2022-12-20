快訊

台北立委補選號次抽籤 吳怡農1號、王鴻薇2號、蕭赫麟3號

疫情起伏！本土+1萬7080例「連兩天下降」、18人病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車男遇警藉故要先停車 下一秒竟轉頭就跑

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄陳姓男子騎車遇警方攔查，他藉故要轉移員警注意，一下機車便拔腿逃避警方。員警馬上追上，不到50公尺距離，便遭員警制伏。警方查出他原來涉及偽造文書罪，由高雄地檢署通緝中，心虛想逃，逮捕他移送歸案。

據了解，12月18日上午8時許，高雄市警鳳山分局五甲派出所員警，巡邏經過高雄市鳳山區龍成路與南正二路口，發現陳姓男子（57歲）一看到員警，馬上迴轉往反方向加速離去，員警覺得他形跡詭異，發覺他迴轉時沒打方向燈，隨即追上攔下他的機車。

警員正要盤查陳姓男子的身分，陳東張西望，欲言又止，後來說「要把機車移到路旁比較安全」。警方覺得陳似乎藉故要轉移員警注意力，已心裡有數，一拔下他的機車鑰匙，避免他趁機加速脫逃，陳卻趁警員以無線電聯繫警力支援，馬上轉身拔腿要逃。

警員立刻追上，近50公尺後便將他制伏在地，查出他涉偽造文書罪，已遭通緝，被警方攔下，才一意要找機會脫逃。

陳姓男子（左二）遇警方攔查，藉故停車卻轉頭就逃，警方逮捕他查出他因案通緝。記者林保光／翻攝
陳姓男子（左二）遇警方攔查，藉故停車卻轉頭就逃，警方逮捕他查出他因案通緝。記者林保光／翻攝
陳姓男子騎機車遇警，藉故要先停好車，下一秒竟轉頭就跑。記者林保光／翻攝
陳姓男子騎機車遇警，藉故要先停好車，下一秒竟轉頭就跑。記者林保光／翻攝

延伸閱讀

研議補休時數明年歸零引基層反彈 高市消防局：可依原規定

滿身酒味騎車載出院妹妹返家 他被查獲酒駕卻出言謝警

開車49秒收2張未打方向燈罰單 求撤銷1張因這原因敗訴

直言在台北開車「容易精神耗弱」！女星曝一大陋習：想罵人也罵不到

相關新聞

獨／基隆市警局保安隊遭搜索 一警被帶走詢問調查

基隆市警局保安隊今天上午遭檢調持搜索票搜索相關資料，並帶走一名警員詢問調查，市警局證實有檢調來搜索，但不清楚是何案件，全...

首屆消防無人機競技賽 高市飛手囊括3項亞軍

內政部消防署今年舉辦第一屆「消防無人競技大賽」，高雄市消防局組隊參賽，分別在水域搜救、火場搜救及山域搜救等3項救災情境，...

苗警破獲電纜線竊案 台電有獎24萬元

苗栗縣警察局苗栗分局及通霄分局分別在今年的4月、6月破獲電纜線竊案，台灣電力公司苗栗區營業處長邱華龍今天分別頒給各12萬...

機車男遇警藉故要先停車 下一秒竟轉頭就跑

高雄陳姓男子騎車遇警方攔查，他藉故要轉移員警注意，一下機車便拔腿逃避警方。員警馬上追上，不到50公尺距離，便遭員警制伏。...

影／台中老牌排骨麵店起火延燒 雲梯車滅火控制火勢

台中市南區復興路三段一家老牌排骨麵店，在今天上午11時許傳出火警，警、消到場時，火苗已從窗戶傳出，消防隊出動雲梯車滅火，...

高雄驚傳男嬰臉色發紫、搶救後宣告不治 檢方將另行複驗

高雄昨天清晨發生一起不幸意外，楠梓區一對父母疑似因為天冷，擔心男嬰冷到，讓男嬰一起睡同一張床，卻在清晨發現男嬰臉色發紫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。