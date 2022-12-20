機車男遇警藉故要先停車 下一秒竟轉頭就跑

高雄陳姓男子騎車遇警方攔查，他藉故要轉移員警注意，一下機車便拔腿逃避警方。員警馬上追上，不到50公尺距離，便遭員警制伏。警方查出他原來涉及偽造文書罪，由高雄地檢署通緝中，心虛想逃，逮捕他移送歸案。

據了解，12月18日上午8時許，高雄市警鳳山分局五甲派出所員警，巡邏經過高雄市鳳山區龍成路與南正二路口，發現陳姓男子（57歲）一看到員警，馬上迴轉往反方向加速離去，員警覺得他形跡詭異，發覺他迴轉時沒打方向燈，隨即追上攔下他的機車。

警員正要盤查陳姓男子的身分，陳東張西望，欲言又止，後來說「要把機車移到路旁比較安全」。警方覺得陳似乎藉故要轉移員警注意力，已心裡有數，一拔下他的機車鑰匙，避免他趁機加速脫逃，陳卻趁警員以無線電聯繫警力支援，馬上轉身拔腿要逃。