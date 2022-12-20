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影／台中老牌排骨麵店起火延燒 雲梯車滅火控制火勢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區復興路三段一家老牌排骨麵店，在今天上午11時許傳出火警，警、消到場時，火苗已從窗戶傳出，消防隊出動雲梯車滅火，幸好全案無人受困，消防隊在今天中午12時54分控制火勢，目前殘火處理，起火原因帶後續調查。

台中市消防局表示，今天上午11時53分受理南區復興路三段的民宅火警案件，派遣信義、中區、國光、中港、大誠及大隊部等各式消防車輛16車40人前往搶救，現場由副大隊長陳樂憶指揮。

經查，起火建物是四樓鐵皮加蓋，消防隊布線入室執行人命搜救及搶救中，外圍以雲梯車升梯射水周界防護，現場有2棟建築物燃燒，無人受傷、受困，火勢在中午12時54分控制，持續殘火處理中。

第三警分局表示，全案是警員巡邏經過該處時發現，民宅2樓竄出火苗，隨即通報119，經詢問店家，疑因炊事不慎，無人受傷受困，目前封閉單向車道，警員在場調撥車道交通疏導，起火原因尚待火勢撲滅後，由火調人員鑑定，財損尚待估計。

經查，現場是經營50年的清水排骨麵店，幸好即時通報、疏散，才沒有造成人員傷亡。

台中市南區一家老牌排骨麵店，在今天上午傳出火警。圖／讀者提供
台中市南區一家老牌排骨麵店，在今天上午傳出火警。圖／讀者提供

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