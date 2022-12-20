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高雄驚傳男嬰臉色發紫、搶救後宣告不治 檢方將另行複驗

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄昨天清晨發生一起不幸意外，楠梓區一對父母疑似因為天冷，擔心男嬰冷到，讓男嬰一起睡同一張床，卻在清晨發現男嬰臉色發紫，已無呼吸心跳，緊急通報消防救護，送至高雄榮總後，昨天上午8時許宣告不治，相驗後排除家暴狀況，目前安排22日上午再行複驗。

昨天上午7時許，消防接獲通報，楠梓區一名未滿2個月大男嬰面色發紫，且無呼吸心跳，父母抱著男嬰著急求助，救護人員立即將男嬰送往高雄榮總搶救，卻在昨天上午8時50分許宣告不治。

警方初步了解，這對父母因為擔心天冷小孩受寒，便讓未滿2個月男嬰一起同床，清晨醒來卻發現男嬰臉色發紫，已無呼吸心跳，著急報案求助。

男嬰身體無外傷，初步排除家暴情況，檢察官會同法醫已於昨天下午3時許完成相驗，為釐清死因，排定於22日上午9時另行複驗。

高雄楠梓一對父母疑似因為天冷，讓未滿2個月大男嬰一起同床，清晨發現男嬰臉色發紫，無呼吸心跳，送醫後宣告不治。記者林品君／攝影
高雄楠梓一對父母疑似因為天冷，讓未滿2個月大男嬰一起同床，清晨發現男嬰臉色發紫，無呼吸心跳，送醫後宣告不治。記者林品君／攝影

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