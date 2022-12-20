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第二次搶計程車 法院重判6年10月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名張姓男子缺錢花用，竟持美工刀搶計程車，失敗被逮後雖一度坦承，但法院審理時又改口否認，稱自己當時精神狀況不穩定，指對方要對自己不利才反抗，可是法院並未採信，反認定態度惡劣，最後依攜帶凶器強盜未遂罪判他6年10月。可上訴。

判決指出，張男今年3月11日晚間10時在平鎮區攔計程車前往大園區，途中從後座掏出美工刀抵住謝姓計程車駕駛脖子，恫稱「讓小弟拚一次」、「我要拚一次」、「你要還是不要，不要我就要割下去了」等語，語畢持刀劃傷對方頸部和頭部，見對方掙脫逃跑，還追下車與對方扭打，造成對方頭、頸及四肢多處撕裂傷和擦挫傷，後因警方到場而未遂。

審理時，張男堅稱叫計程車是要回家，但謝男把他載到偏僻處，因為害怕，所以就把上班用的美工刀放到謝男脖子上，至於要求對方下車，是因為自己想在車上自殺，沒有要搶車；張男另主張自己事發前有喝酒，精神狀況不穩定，不知道有割傷人，並強調自己承認客觀事實，爭取減刑。

法院調查，張男在準備庭時坦承持刀割傷謝男頭、頸等行為，審理時翻供改口，顯屬卸責。他雖然稱害怕被載到偏僻處才亮出美工刀，但行車紀錄器錄到他沿途恫稱「沒活路了」、「你給我拚一次」等語，且未見謝男有何言語或舉止導致他心生畏懼情形，因此說法也未被採信。

法院認為，張男雖稱案發時精神狀況不穩定，但醫院鑑定飲酒狀況不影響行為能力。另外，張男曾持菜刀恐嚇其他計程車司機交付財物，犯罪手法與本件類似，也因此入監服刑，這次再犯，顯見遵法意識薄弱，加上犯後否認態度惡劣，所以量處其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園一名張姓男子缺錢花用，竟持美工刀搶計程車，被桃園地院依攜帶凶器強盜未遂罪判刑6年10月。記者陳俊智／攝影
桃園一名張姓男子缺錢花用，竟持美工刀搶計程車，被桃園地院依攜帶凶器強盜未遂罪判刑6年10月。記者陳俊智／攝影

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