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台中南區民宅火警窗戶冒火 疑炊事不慎雲梯車出動搶救
台中市南區復興路三段一棟三角窗民宅，在今天上午11時許傳出火警，警、消到場時，火苗已從窗戶傳出，消防隊出動雲梯車滅火，幸好全案無人受困，目前仍在搶救中。
台中市消防局在今天上午11時52分獲報，南區復興路三段民宅傳出火警，出動信義、國光、中區、東英等分隊，包括消防車7輛、救護車1輛、人員23名到場搶救，初判為煮食不慎釀禍，已動用雲梯車滅火，現場無人受困。
第三警分局表示，全案是警員巡邏經過該處時發現，民宅2樓竄出火苗，隨即通報119，經詢問店家，疑因炊事不慎，無人受傷受困，目前封閉單向車道，警員在場調撥車道交通疏導，起火原因尚待火勢撲滅後，由火調人員鑑定，財損尚待估計。
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