高雄醉男自撞電桿還噴飛郵筒 幸僅擦挫傷、無波及路人

高雄梓官區今天凌晨發生一起酒駕肇事事故，38歲吳姓男子獨自駕駛小客車，疑似飲酒後精神恍惚，過彎未減速，筆直衝向路邊花圃及電線桿，現場發出巨大聲響。民眾看見車禍，緊急通報救護，現場吳男1人擦挫傷，意識清楚，送醫後無大礙。

今天凌晨2時25分許，吳男駕駛黑色自小客車，行經梓官區大舍東路東往西方向，一路打右方向燈，駛向一處左轉彎道，疑似精神恍惚，過彎未減速，筆直駛向中線，再衝到車道外，撞擊路邊郵筒、電線桿、花圃盆栽等；因撞擊力道強烈，碰撞後車輛還向後彈跳，郵筒當場解體，車頭也扭曲變形、車體外露，大片擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。

吳男在發生碰撞約10秒後，自己緩緩開門下車，但虛弱無力；民眾目睹車禍現場，協助通報119救護，現場吳男1人多處擦挫傷，意識清楚，送秀傳醫院治療後已無大礙。

警方對吳男施以酒測，酒測值高達每公升0.59毫克，研判酒駕釀禍，全案依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦，詳細肇事經過會再通知吳男到案釐清。

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