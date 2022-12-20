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貨櫃車變換車道撞翻小轎車 國道三重至圓山今晨大塞

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號三重路段今天上午發生翻車事故，1輛貨櫃車由內向外變換車道時，與小轎車發生碰撞，轎車翻滾數圈之後4輪朝天停下，幸好車上2人有繫安全帶僅受輕傷。車禍造成交通尖峰時段的圓山至三重路段大塞車，肇責尚在調查中，警方呼籲駕駛人不可一打方向燈馬上變換車道。

警方是在清晨6時54分獲報，國道1號南向27.8公里三重路段發生翻車事故，立刻派員趕往處理，現場1輛貨櫃車停靠路肩，另1輛小轎車翻覆在內側車道，造成圓山至三重路段大塞車，稍後救護車將轎車駕駛與乘客共2人送醫，初步診治為擦挫輕傷，無大礙。

據了解，由於國道1號圓山至三重路段所有車道不限車種皆可通行，但三重以南大型車就必須靠外側行駛。當時58歲黃姓司機駕駛貨櫃車，原本沿中線車道南下，在27.8公里三重路段變換車道至外線時，與剛從三重交流道上國道而行駛在外線車道的轎車發生碰撞。

這一撞使轎車連續翻滾數圈，最後4輪朝天翻覆在內側車道停下，幸好64歲陳姓駕駛與妻子都有繫上安全帶，翻滾過程中未被拋出車外，2人幸運保住性命，送醫包紮暫無大礙，是否有其餘傷勢尚待觀察。

該路段含輔助車道共有4線車道，事故占用內側車道及外側路肩處理，拖吊車於上午7時28分協助排除路況恢復通車，2車駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因由警方調查釐清，貨櫃車司機經審核若涉違規變換車道，將依規定開罰。

國道警方呼籲駕駛人遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視鏡再打方向燈，並轉頭再確認，不可一打方向燈馬上變換車道，無論前後座乘客均應繫妥安全帶，危急的時候才能發揮救命功能。

國道1號南向三重路段，今天清晨發生翻車事故，1輛轎車與變換車道的貨櫃車發生碰撞，翻滾數圈停下。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向三重路段，今天清晨發生翻車事故，1輛轎車與變換車道的貨櫃車發生碰撞，翻滾數圈停下。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向三重路段，今天清晨發生翻車事故，1輛轎車與變換車道的貨櫃車發生碰撞，翻滾數圈才停下，拖吊車協助排除路況。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向三重路段，今天清晨發生翻車事故，1輛轎車與變換車道的貨櫃車發生碰撞，翻滾數圈才停下，拖吊車協助排除路況。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車肇事後停在路肩。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車肇事後停在路肩。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車從中線變換至外側車道時，碰撞小轎車，轎車翻滾數圈翻覆在內側車道。記者林昭彰／翻攝
貨櫃車從中線變換至外側車道時，碰撞小轎車，轎車翻滾數圈翻覆在內側車道。記者林昭彰／翻攝

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