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影／「票快過期了，周轉一下」 大甲警識破假冒老友詐騙老哏

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中葉姓男子遇上詐騙集團，對方假冒成他的朋友打電話謊稱：「我有一張支票快到期了，人在宜蘭需要現金周轉」，要求葉男匯款34萬元，葉男信以為真，跑到住家附近的農會要匯款，行員發現異狀報警，員警到場後和行員打電話給葉男好友，當場識破詐騙老哏。

大甲警分局日南派出所日前接獲農會報案，64歲葉姓男子疑似遭到詐騙，巡佐曾朝慶、警員江仕紋、洪書偉到場後見葉男神情慌張，詢問來龍去脈，研判係典型的「猜猜我是誰」詐騙手法。

葉男先接獲開頭為+886手機號碼來電，對話聲音與他朋友很像，才誤以為該號碼是朋友新申辦，並依指示加入通信軟體好友，隔天詐騙集團向葉男表示，他人在宜蘭，急需一筆現金周轉即將到期的支票，葉男不疑，依指示到農會要匯款34萬至指定帳戶，行員機警察覺異狀通報員警處理，即時阻止葉男遭詐。

大甲警分局表示，年關將近詐騙案件猖獗，若遇到詐騙案件應冷靜查證，通訊軟體上常有不明人士透過加入好友方式，佯稱為久未聯繫的親友以騙取錢財，遇到類似狀況，一定要再三確認，並撥打「110報案專線」或「165反詐騙專線查證」。

葉姓男子透過手機通訊軟體交友卻遇上詐騙集團，對方假冒他的朋友，謊稱「有一張支票快到期了，人在宜蘭需要現金周轉」，行員與台中警方及時阻詐，警方表揚機警行員。圖／警方提供
葉姓男子透過手機通訊軟體交友卻遇上詐騙集團，對方假冒他的朋友，謊稱「有一張支票快到期了，人在宜蘭需要現金周轉」，行員與台中警方及時阻詐，警方表揚機警行員。圖／警方提供
葉姓男子透過手機通訊軟體交友卻遇上詐騙集團，對方假冒他的朋友，謊稱「有一張支票快到期了，人在宜蘭需要現金周轉」，行員與台中警方及時阻詐。圖／警方提供
葉姓男子透過手機通訊軟體交友卻遇上詐騙集團，對方假冒他的朋友，謊稱「有一張支票快到期了，人在宜蘭需要現金周轉」，行員與台中警方及時阻詐。圖／警方提供

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