國3通霄段北上6車撞成一團 1人受傷、全線封閉40分鐘
國3苗栗通霄北上路段，今天上午9點半左右發生一起連環車禍，1輛小轎車追撞內線施工防撞車後，引發後方其他車輛追撞，現場共有6輛車輛發生碰撞，造成全線封閉，約40分鐘事故才排除恢復車流，所幸僅一名男駕駛腿部輕傷送醫，肇事原因及責任由國道警方調查中。
這起車禍發生在國3北上141.5公里處，1輛小轎車見前方有移動性施工的防撞車，從內線要切換到中線，但閃避不及仍擦撞防撞車，隨後有多輛轎車、貨車撞成一團；因事故現場佔據路肩及中內外車道，造成全線封閉，車流回堵嚴重，長達近5公里車陣，從平面道路都可看到通霄溪上方高架的回堵車流，一動也不動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言