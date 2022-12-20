國3通霄段北上6車撞成一團 1人受傷、全線封閉40分鐘

國3苗栗通霄北上路段，今天上午9點半左右發生一起連環車禍，1輛小轎車追撞內線施工防撞車後，引發後方其他車輛追撞，現場共有6輛車輛發生碰撞，造成全線封閉，約40分鐘事故才排除恢復車流，所幸僅一名男駕駛腿部輕傷送醫，肇事原因及責任由國道警方調查中。

這起車禍發生在國3北上141.5公里處，1輛小轎車見前方有移動性施工的防撞車，從內線要切換到中線，但閃避不及仍擦撞防撞車，隨後有多輛轎車、貨車撞成一團；因事故現場佔據路肩及中內外車道，造成全線封閉，車流回堵嚴重，長達近5公里車陣，從平面道路都可看到通霄溪上方高架的回堵車流，一動也不動。