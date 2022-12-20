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風寒天冷七旬老婦癱坐店家騎樓 南警伸援協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰/台南即時報導

天氣變冷，氣溫下降， 75歲鄭姓老太太獨自從台南市東區住家出門購物，途中因年紀老邁，體力不支，雙腳患有舊疾，癱坐店家騎樓 ，民眾報警請警方協助，員警見狀不忍年邁老婦，以巡邏車護送平安返家。

台南市警一分局莊敬派出所警員饒庭瑋與蔡宇杰，本月18日10點接獲民眾報案，稱有長者癱坐在東安路一家購物中心騎樓前無法正常行走，疑似需要他人協助。

饒、蔡二員到達關懷了解得知，鄭老太太因獨自從住家出門購物，途中因年紀老邁，體力稍有不支，雙腳患有舊疾，癱坐店家騎樓 ，民眾報警請警方協助。

警員關心是否需要協助，但老太太卻婉拒幫忙，並表示她只需要再休息一下，等體力恢復後就可以自行返家。但天冷風寒，警員見狀不忍看著年邁老婦拖著疲憊的身軀走走停停，決定以巡邏車護送安然返家。鄭老太太返家後，頻向警方表示謝意。

75歲鄭姓老太太獨自台南市住家外出，途中體力不支，雙腳患有舊疾，癱坐店家騎樓 ，員警見狀不忍年邁老婦，以巡邏車護送平安返家。記者黃宣翰／翻攝
75歲鄭姓老太太獨自台南市住家外出，途中體力不支，雙腳患有舊疾，癱坐店家騎樓 ，員警見狀不忍年邁老婦，以巡邏車護送平安返家。記者黃宣翰／翻攝

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