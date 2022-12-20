新北消防局攜手中和好市多舉辦春節火災演練 提升災害應變能力

有鑒於農曆春節期間外出民眾多，新北市消防局第七救災救護大隊今天選定中和好市多，針對人潮眾多場所舉辦春節火災搶救演練，同時幫助提升賣場員工災害應變技能及消防人員搶救應變能力。

新北消防局第七救災救護大隊表示，全程模擬演練，協助中和好市多等大型場所，組織自衛消防編組，將員工分為通報班、滅火班、避難引導班、救護班及安全防護班等5班，分別進行緊急廣播與撥打119專線報案、初期滅火、引導疏散顧客、簡易醫療照護及隔離保護重要物資設備演練。

新北消防局第七救災救護大隊說，若發生火警，先由場地人員啟動自衛消防編組，待消防人員抵達，就立刻接手救災工作，指揮官會下達民眾疏散、清點、入室搜救、佈線搶救滅火、阻隔延燒、水源佔據、通風排煙等指示，並成立指揮站，指揮調度、後勤補給、人車管制、現場情報收集。