影／福寶濕地看夕陽卻「車卡沙灘」 居民出動蚵車、耕耘機救援成功

彰化福寶濕地景色優美，時常吸引遊客賞景遊玩，但前天氣溫驟降有人受困在泥沙中，嚇得趕緊報警求救，但警方沒有相關工具可拖吊，最後由熱心的居民開著耕耘機將泡海的車拖上岸，獲救的遊客相當感激，連兩天向村長與居民致謝，福寶村長黃耀輝說，他們說當時真的很害怕，幸好獲救。

黃耀輝表示，前天下午4點多從桃園來的張姓夫婦到彰化福寶濕地遊玩看夕陽，因不熟悉潮間帶地形也不知道漲退潮時間，其中一輛車直接駛入供蚵農通行的蚵道動彈不得，那邊原本有一條水泥出海道路，可能因被泥沙覆蓋，才造成駕駛判斷錯誤車輪陷入泥沙中。

遊客發現漲潮受困後報警，消防隊也出動潛艇和救護車，一輛拖吊車前來，但因繩子不夠長無法救援，居民後來出動兩輛蚵車想要幫忙，卻也受困在泥沙中，黃耀輝說，最後找來附近牧場幫忙，出動大型耕耘機，由於輪子較大，順利將車輛拉起，成功救援。