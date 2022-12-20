桃園醉男深夜買消夜 嫌7旬女老闆態度差掄鐵棒砸她頭

桃園市桃園區林姓男子昨深夜酒醉買消夜，覺得滷味攤老闆娘態度不好，回家後又持鐵棒折返，趁她不備從身後重擊後腦勺後逃逸，但當晚就被警方循線查獲，被逮時十分後悔，全案警詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦，被害人傷勢幸無大礙。

桃園警分局武陵派出所昨天凌晨4時許接獲報案，一名男子在桃園區中正路滷味攤，持械打了高齡70歲的老闆娘頭部後逃逸，員警趕到現場立即通報消防人員到場協助救護，並將被害人送醫治療，所幸只有輕微皮肉傷，目前狀況穩定。

由於案發現場沒有監視器，員警調閱周邊監視器及訪查附近攤商，過濾鎖定一名騎單車林姓男子掌握林姓男子（59歲）涉有重嫌，昨晚7時許循線在中正、中華路口舊遠東大樓前將他緝捕到案。

警方調查，林男昨天酒後去買滷味，因為覺得老闆娘「態度不好」，回家獨自喝酒越想越不爽，隨手拿起做工地用的鐵棒，騎腳踏車回到現場，趁她正在收攤沒注意，用力敲了被害人後腦勺一下後馬上逃逸。

林男到案後辯稱自己喝醉，非常後悔，也老實向警方交代案發過程，而作案用的鐵棒已被他棄置、未被找到，全案警詢後依傷害及殺人未遂等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

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